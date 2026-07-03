Resep Iceberg Burnt Cheesecake, Cheesecake Lumer Tanpa Tepung yang Lagi Viral

Bahan-Bahan

Bahan Burnt Cheesecake

420 gram cream cheese

100 gram gula pasir

1/2 sdt garam

1 sdt vanilla extract

2 butir telur

240 gram whipping cream



Bahan Iceberg Lava

150 gram whipping cream

100 gram susu segar

2 butir kuning telur

25 gram gula pasir

200 gram dark chocolate



Cara Membuat Iceberg Burnt Cheesecake

1. Siapkan Oven

Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 220 derajat Celsius selama minimal 10 menit sebelum digunakan.

Langkah ini penting agar burnt cheesecake mendapatkan karakteristik permukaan yang khas.

2. Membuat Adonan Burnt Cheesecake

Campurkan cream cheese, gula pasir, garam, dan vanilla extract.

Aduk hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.

Masukkan telur satu per satu sambil terus diaduk.

Tambahkan whipping cream, lalu aduk kembali hingga adonan halus tanpa gumpalan.

3. Panggang Cheesecake

Tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi baking paper.

Panggang dalam oven yang telah dipanaskan hingga bagian atas cheesecake berubah warna menjadi kecokelatan atau sedikit gosong khas burnt cheesecake.

Setelah matang, dinginkan terlebih dahulu.

4. Membuat Iceberg Lava

Panaskan whipping cream dan susu hingga hangat.

Dalam wadah terpisah, campurkan kuning telur dan gula pasir hingga rata.

Tuang campuran susu hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.

Masak kembali dengan api kecil hingga sedikit mengental.

Masukkan dark chocolate, lalu aduk hingga seluruh cokelat meleleh dan menghasilkan tekstur lava yang lembut.

5. Penyajian

Setelah cheesecake dingin, siram dengan saus iceberg lava di atasnya.

Sajikan dalam keadaan dingin agar tekstur cheesecake semakin padat namun tetap lumer di bagian tengah.



Pastikan seluruh bahan berada pada suhu ruang sebelum digunakan agar adonan lebih mudah tercampur. Jangan memanggang terlalu lama karena bagian tengah cheesecake sebaiknya tetap sedikit bergoyang saat dikeluarkan dari oven.



Selain itu, proses pendinginan sangat penting untuk mendapatkan tekstur cheesecake yang creamy dan stabil.



Kalau ingin rasa yang lebih intens, Anda juga bisa menggunakan dark chocolate dengan kadar kakao 60-70% untuk menghasilkan lava cokelat yang lebih kaya dan tidak terlalu manis.



Iceberg Burnt Cheesecake cocok disajikan sebagai dessert spesial saat berkumpul bersama keluarga atau teman.



Anda dapat menikmatinya bersama kopi hitam, espresso, latte, teh hangat, atau tambahan buah segar seperti stroberi dan blueberry untuk memberikan sensasi rasa yang lebih seimbang.



Iceberg Burnt Cheesecake menawarkan kombinasi sempurna antara cheesecake yang creamy dan lava cokelat yang kaya rasa. Meskipun tampilannya terlihat mewah, dessert ini ternyata cukup mudah dibuat di rumah dengan bahan yang sederhana. Bagi pencinta cheesecake dan cokelat, resep ini bisa menjadi pilihan dessert yang wajib masuk daftar recook.