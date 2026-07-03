Resep Dimsum Rice Paper, Kreasi Dimsum Gluten Free yang Praktis dan Tetap Lezat

Potret dimsum rice paper dengan isian ayam gurih dan kulit rice paper kenyal. (Sumber: instagram.com/@nicorafdy)
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Adonan ayam dimsum sesuai selera
Rice paper secukupnya
Bahan Saus Siram
2 sdm kecap asin
2 sdm air
1 sdt minyak wijen
Cara Membuat Dimsum Rice Paper
1. Siapkan Adonan Dimsum
Gunakan adonan ayam yang biasa digunakan untuk membuat dimsum, kemudian bentuk sesuai ukuran yang diinginkan.
2. Siapkan Rice Paper
Celupkan rice paper ke dalam air selama beberapa detik hingga teksturnya menjadi lentur.
Jangan merendam terlalu lama agar rice paper tidak mudah robek.
3. Bungkus Dimsum
Letakkan adonan ayam di tengah rice paper.
Lipat dan bungkus hingga seluruh adonan tertutup rapat.
4. Kukus Hingga Matang
Susun dimsum di dalam kukusan yang telah dialasi agar tidak lengket.
Kukus hingga adonan ayam matang sempurna dan rice paper menjadi transparan serta kenyal.
5. Buat Saus Siram
Campurkan kecap asin, air, dan minyak wijen.
Aduk hingga rata, lalu siramkan ke atas dimsum sesaat sebelum disajikan.
Celupkan rice paper secukupnya hingga teksturnya lentur, karena rice paper akan semakin lunak saat didiamkan. Hindari memberikan isian terlalu banyak agar proses membungkus lebih mudah.
Mengolesi wadah kukusan dengan sedikit minyak juga dapat membantu mencegah dimsum menempel selama proses pengukusan.
Jika ingin rasa yang lebih kaya, Anda juga bisa menambahkan udang cincang, jamur, atau keju mozzarella ke dalam isian dimsum untuk menghasilkan tekstur dan cita rasa yang lebih beragam.
Dimsum Rice Paper cocok disajikan bersama sambal bawang, chili oil, saus cabai, atau kecap dengan irisan cabai rawit.
Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menyajikannya bersama teh hangat, sup bening, atau salad segar untuk menciptakan hidangan yang lebih seimbang.
Dimsum Rice Paper membuktikan bahwa berkreasi di dapur tidak selalu membutuhkan bahan yang rumit. Dengan memanfaatkan rice paper sebagai pengganti kulit pangsit, Anda tetap bisa menikmati dimsum yang gurih, juicy, dan mengenyangkan dengan cara yang berbeda. Kreasi ini cocok untuk pecinta dimsum yang ingin mencoba sesuatu yang baru sekaligus lebih ramah bagi pola makan bebas gluten.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar