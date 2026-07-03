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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.09 WIB

Resep Dimsum Rice Paper, Kreasi Dimsum Gluten Free yang Praktis dan Tetap Lezat

Potret dimsum rice paper dengan isian ayam gurih dan kulit rice paper kenyal. (Sumber: instagram.com/@nicorafdy) - Image

Potret dimsum rice paper dengan isian ayam gurih dan kulit rice paper kenyal. (Sumber: instagram.com/@nicorafdy)

Bahan-Bahan
Bahan Utama
Adonan ayam dimsum sesuai selera
Rice paper secukupnya

Bahan Saus Siram
2 sdm kecap asin
2 sdm air
1 sdt minyak wijen

Cara Membuat Dimsum Rice Paper
1. Siapkan Adonan Dimsum
Gunakan adonan ayam yang biasa digunakan untuk membuat dimsum, kemudian bentuk sesuai ukuran yang diinginkan.
2. Siapkan Rice Paper
Celupkan rice paper ke dalam air selama beberapa detik hingga teksturnya menjadi lentur.
Jangan merendam terlalu lama agar rice paper tidak mudah robek.
3. Bungkus Dimsum
Letakkan adonan ayam di tengah rice paper.
Lipat dan bungkus hingga seluruh adonan tertutup rapat.
4. Kukus Hingga Matang
Susun dimsum di dalam kukusan yang telah dialasi agar tidak lengket.
Kukus hingga adonan ayam matang sempurna dan rice paper menjadi transparan serta kenyal.
5. Buat Saus Siram
Campurkan kecap asin, air, dan minyak wijen.
Aduk hingga rata, lalu siramkan ke atas dimsum sesaat sebelum disajikan.

Celupkan rice paper secukupnya hingga teksturnya lentur, karena rice paper akan semakin lunak saat didiamkan. Hindari memberikan isian terlalu banyak agar proses membungkus lebih mudah.

Mengolesi wadah kukusan dengan sedikit minyak juga dapat membantu mencegah dimsum menempel selama proses pengukusan.

Jika ingin rasa yang lebih kaya, Anda juga bisa menambahkan udang cincang, jamur, atau keju mozzarella ke dalam isian dimsum untuk menghasilkan tekstur dan cita rasa yang lebih beragam.

Dimsum Rice Paper cocok disajikan bersama sambal bawang, chili oil, saus cabai, atau kecap dengan irisan cabai rawit.

Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menyajikannya bersama teh hangat, sup bening, atau salad segar untuk menciptakan hidangan yang lebih seimbang.

Dimsum Rice Paper membuktikan bahwa berkreasi di dapur tidak selalu membutuhkan bahan yang rumit. Dengan memanfaatkan rice paper sebagai pengganti kulit pangsit, Anda tetap bisa menikmati dimsum yang gurih, juicy, dan mengenyangkan dengan cara yang berbeda. Kreasi ini cocok untuk pecinta dimsum yang ingin mencoba sesuatu yang baru sekaligus lebih ramah bagi pola makan bebas gluten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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