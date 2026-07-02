Resep Garlic Butter Chicken Wings, Sayap Ayam Gurih dengan Aroma Bawang Putih yang Menggoda

JawaPos.com - Olahan sayap ayam selalu menjadi favorit banyak orang karena teksturnya yang juicy dan mudah dipadukan dengan berbagai bumbu.

Salah satu kreasi yang sedang banyak digemari adalah Garlic Butter Chicken Wings, yaitu sayap ayam yang dipanggang hingga renyah lalu dilumuri saus mentega dan bawang putih yang kaya rasa.

Resep ala @devinahermawan ini menghadirkan perpaduan rasa gurih, sedikit asin, dan aroma bawang putih yang kuat, dengan sentuhan segar dari perasan lemon.

Proses memasaknya pun relatif praktis karena menggunakan air fryer, sehingga menghasilkan chicken wings yang renyah tanpa harus menggunakan banyak minyak.

Kombinasi mentega dan bawang putih memang dikenal sebagai salah satu perpaduan rasa yang paling populer dalam berbagai hidangan. Pada resep ini, bumbu garlic butter meresap ke permukaan ayam yang renyah sehingga menghasilkan sensasi gurih yang kaya di setiap gigitan.

Selain itu, penggunaan air fryer membuat hidangan ini lebih praktis dan cocok bagi Anda yang ingin menikmati ayam crispy dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit.

Bahan-Bahan

Bahan Marinasi Ayam

500 gram sayap ayam

1 sdm perasan jeruk nipis

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt gula pasir

1 sdt garam

1/4 sdt merica

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdt paprika bubuk (opsional)

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

Bahan Pelapis

3 sdm tepung maizena

1 sdt baking powder

2 sdm minyak goreng

Bahan Garlic Butter

20 gram mentega tawar

3 siung bawang putih, cincang

1 sdm perasan lemon

1 sdm parsley cincang (opsional)

1-2 sdm keju cheddar bubuk

Cara Membuat Garlic Butter Chicken Wings

1. Marinasi Ayam

Campurkan sayap ayam dengan perasan jeruk nipis, kaldu ayam bubuk, gula, garam, merica, bawang putih bubuk, paprika bubuk, kecap asin, dan minyak wijen.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu, lalu diamkan minimal selama 30 menit agar bumbu meresap.

2. Tambahkan Pelapis

Masukkan tepung maizena, baking powder, dan minyak goreng ke dalam ayam yang telah dimarinasi.

Aduk rata hingga seluruh bagian ayam terlapisi campuran pelapis.

3. Panggang dengan Air Fryer

Susun sayap ayam di dalam keranjang air fryer tanpa saling bertumpuk.

Masak pada suhu 180-190 derajat Celsius selama 15-20 menit.

Balik ayam di tengah proses pemasakan agar matang merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.

4. Buat Saus Garlic Butter

Lelehkan mentega di atas wajan.

Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum.

Matikan api, lalu pindahkan ke dalam mangkuk.

Tambahkan perasan lemon, parsley cincang, dan keju cheddar bubuk.

5. Campurkan Ayam dan Saus

Masukkan sayap ayam yang telah matang ke dalam campuran garlic butter.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata.

6. Penyajian

Sajikan Garlic Butter Chicken Wings selagi hangat agar aroma mentega dan bawang putih tetap terasa maksimal.

Gunakan baking powder dalam jumlah yang tepat karena bahan ini membantu menghasilkan tekstur kulit yang lebih crispy. Jangan menumpuk ayam di dalam air fryer agar panas dapat bersirkulasi dengan baik.

Untuk rasa yang lebih kaya, Anda dapat memanggang ayam beberapa menit tambahan setelah dilumuri garlic butter.

Garlic Butter Chicken Wings cocok dinikmati bersama kentang goreng, mashed potato, nasi putih hangat, atau salad segar.

Sebagai saus pendamping, Anda dapat menambahkan saus sambal, mayones pedas, atau honey mustard untuk memberikan variasi rasa yang lebih menarik.