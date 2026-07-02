Resep Cireng Diet Tinggi Protein, Camilan Pedas Gurih dengan 13 Gram Protein per Porsi

Potret cireng diet tinggi protein yang mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@ameliatara)

JawaPos.com - Bagi yang sedang menjalani program diet atau meningkatkan asupan protein harian, memilih camilan sering kali menjadi tantangan. Namun, kini ada alternatif camilan yang tetap lezat sekaligus lebih tinggi protein, yaitu Cireng Diet Tinggi Protein.



Resep ala @amelitara ini memodifikasi cireng tradisional dengan menggunakan dada ayam sebagai bahan utama. Hasilnya adalah camilan yang tetap memiliki rasa gurih dan pedas khas cireng, tetapi dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan lebih mengenyangkan.

Menariknya, setiap porsi diperkirakan mengandung sekitar 13 gram protein, sehingga cocok dijadikan camilan sehat maupun menu pendamping saat diet.



Cireng identik dengan camilan berbahan tepung yang renyah dan gurih. Namun, dengan tambahan dada ayam, camilan ini menjadi lebih bernutrisi dan mampu memberikan rasa kenyang lebih lama.



Perpaduan bumbu halus, saus tiram, dan cabai juga membuat rasanya tetap nikmat sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan sensasi makan camilan favorit saat menjalani pola makan sehat.



Bahan-Bahan

300 gram dada ayam

7 buah rice paper



Bumbu Halus

4 siung bawang merah

2 siung bawang putih

5 buah cabai rawit atau sesuai selera

10 buah cabai keriting

1 butir kemiri



Bahan Bumbu

1/4 sdt garam

1 sdm saus tiram

1/2 sdt kaldu ayam

Sedikit stevia atau sedikit gula pasir untuk menyeimbangkan rasa

Resep ini menghasilkan sekitar 7 porsi.



Cara Membuat Cireng Diet Tinggi Protein

1. Haluskan Bahan

Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan kemiri hingga lembut.

2. Olah Dada Ayam

Rebus dada ayam hingga matang.

Haluskan atau cincang dada ayam hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan.

Campurkan dengan bumbu halus yang telah dibuat.

3. Tambahkan Bumbu

Masukkan garam, saus tiram, kaldu ayam, dan sedikit stevia atau gula.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

4. Bentuk dan Masak

Bentuk adonan dengan rice paper yang telah direndam air dingin sesuai selera, kemudian masak menggunakan metode yang diinginkan, seperti dipanggang, menggunakan air fryer, atau digoreng dengan sedikit minyak.

Masak hingga bagian luar matang dan berwarna keemasan.

5. Penyajian

Sajikan cireng diet selagi hangat.

Nikmati bersama sambal favorit atau saus rendah kalori sesuai selera.



Gunakan dada ayam yang masih segar agar tekstur hasil akhir tidak terlalu kering. Jika menggunakan air fryer, semprotkan sedikit minyak agar permukaan cireng menjadi lebih renyah.



Penambahan sedikit pemanis seperti stevia atau gula membantu menyeimbangkan rasa pedas dan gurih sehingga hasil akhirnya lebih nikmat.



Cireng diet tinggi protein cocok dijadikan camilan sore, menu pre-workout, atau pendamping makan utama.



Anda dapat menikmatinya bersama sambal bawang, sambal kecap, saus cabai rendah kalori, atau lalapan segar. Untuk minuman pendamping, teh tawar, kopi hitam, atau infused water menjadi pilihan yang tepat.



Untuk meningkatkan kandungan protein, Anda juga bisa menambahkan putih telur atau sedikit tepung protein tinggi, sehingga camilan ini menjadi lebih mengenyangkan dan tetap ramah untuk program diet.



Cireng Diet Tinggi Protein membuktikan bahwa menjalani pola makan sehat tidak berarti harus menghindari camilan favorit. Dengan kandungan protein yang lebih tinggi dan rasa yang tetap gurih serta pedas, resep ini bisa menjadi pilihan praktis untuk mendukung kebutuhan nutrisi harian tanpa mengurangi kenikmatan makan.