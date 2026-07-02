Resep Tortilla Chicken Pizza, Pizza Praktis dengan Topping Ayam yang Gurih dan Keju Melimpah

JawaPos.com - Ingin menikmati pizza rumahan tanpa harus membuat adonan dari nol? Tortilla Chicken Pizza bisa menjadi solusi praktis yang tetap menghadirkan rasa lezat ala restoran.

Dengan menggunakan tortilla sebagai dasar pizza, proses memasak menjadi lebih cepat, sementara hasilnya tetap renyah, gurih, dan mengenyangkan.

Resep ala @kupicookie ini menggabungkan topping ayam cincang berbumbu, paprika segar, bawang bombay, dan mozzarella yang meleleh sempurna. Selain mudah dibuat, satu porsi tortilla pizza juga cukup besar sehingga cocok dinikmati bersama keluarga atau teman.

Berbeda dengan pizza konvensional yang menggunakan adonan roti, tortilla menghasilkan tekstur yang lebih tipis dan renyah. Hal ini membuat waktu memasak menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kenikmatan pizza itu sendiri.

Tambahan ayam cincang berbumbu memberikan rasa gurih yang kaya, sementara mozzarella menciptakan sensasi lumer yang selalu menjadi daya tarik utama sebuah pizza.

Bahan-Bahan

Bahan Topping Ayam

150-200 gram dada ayam, cincang halus

Bawang bombay secukupnya

Paprika merah secukupnya

Paprika hijau secukupnya

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdm paprika bubuk atau cabai bubuk

1/4 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam

Lada secukupnya

2 sdm saus sambal

1 sdt kecap asin

Bahan Pizza

2 lembar tortilla

Saus sambal atau saus spaghetti secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Parsley kering untuk taburan

Daun basil (opsional)

Cara Membuat Tortilla Chicken Pizza

1. Masak Topping Ayam

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Tumis bawang bombay hingga harum.

Masukkan ayam cincang, lalu masak hingga berubah warna.

Tambahkan paprika merah, paprika hijau, bawang putih bubuk, paprika bubuk, garam, kaldu ayam, lada, saus sambal, dan kecap asin.

Aduk hingga seluruh bumbu meresap dan ayam matang sempurna.

2. Siapkan Dasar Pizza

Letakkan satu lembar tortilla di atas loyang atau teflon.

Oleskan saus sambal atau saus spaghetti secara merata di permukaan tortilla.

3. Tambahkan Topping

Taburkan sebagian mozzarella di atas tortilla.

Tambahkan tumisan ayam berbumbu, lalu beri lagi mozzarella secukupnya agar hasilnya lebih lumer.

4. Panggang Pizza

Panggang tortilla pizza hingga bagian pinggirnya renyah dan keju meleleh sempurna.

Waktu memanggang dapat disesuaikan dengan oven, air fryer, atau teflon yang digunakan.

5. Penyajian

Angkat pizza yang sudah matang.

Taburi dengan parsley kering dan daun basil jika diinginkan.

Potong sesuai selera dan sajikan selagi hangat.

Gunakan tortilla tipis agar menghasilkan tekstur yang lebih crispy. Jangan memberikan saus terlalu banyak karena dapat membuat tortilla menjadi lembek.

Untuk sensasi yang lebih premium, Anda bisa menambahkan jamur, pepperoni, atau campuran cheddar dan mozzarella agar rasa pizzanya semakin kaya dan creamy.

Untuk hasil yang lebih maksimal, panggang tortilla sebentar sebelum diberi topping agar bagian bawah tetap renyah setelah dipanggang bersama isian.

Tortilla Chicken Pizza cocok dinikmati sebagai camilan berat, menu makan siang, atau teman menonton film.

Anda dapat menyajikannya bersama kentang goreng, onion rings, salad segar, atau tambahan saus seperti saus sambal, saus keju, dan garlic sauce.

Minuman seperti soda dingin, es teh, kopi, atau milkshake juga menjadi pasangan yang pas untuk hidangan ini.