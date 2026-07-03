Bikin Ngiler! Resep Nasi Goreng Tek-Tek Autentik dengan Aroma Terasi Khas, Praktis Dibuat di Rumah ala Devina Hermawan

Resep Nasi Goreng Tek-Tek Autentik dengan Aroma Terasi Khas, Praktis Dibuat di Rumah ala Devina Hermawan (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Nasi goreng tek-tek selalu punya tempat istimewa di hati pecinta kuliner Nusantara.
Suara khas wajan yang beradu dengan spatula, aroma bawang dan terasi yang menggoda, serta rasa gurih manis yang sederhana namun nagih menjadikan menu ini identik dengan kehangatan malam dan kenangan jajanan kaki lima.
Tak heran jika nasi goreng tek-tek kerap dicari sebagai menu praktis yang mampu menghadirkan rasa “abang-abang” meski dimasak sendiri di rumah.
Resep nasi goreng tek-tek ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal menghadirkan racikan rumahan dengan cita rasa yang tetap autentik dan mudah diikuti.
Bahan Bumbu Halus
· 5 siung bawang merah
· 4 siung bawang putih
· 2 butir kemiri
· 2 sdt terasi bubuk
· 2 buah cabai merah
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar