11 Rekomendasi Nasi Goreng di Sidoarjo yang Sering Jadi Rujukan Untuk Kuliner Malam

JawaPos.com - Sidoarjo menyimpan banyak pilihan kuliner malam yang lezat dan sangat beragam untuk semua selera.

Dari nasi goreng khas tradisional hingga sajian yang sangat unik dengan topping anti-mainstream, wisata kuliner malam khas Sidoarjo hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera dan sangat cocok dinikmati saat liburan.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin menikmati nasi goreng terenak di Sidoarjo, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut sebelas rekomendasi kuliner nasi goreng enak di Sidoarjo.

1. Nasi Goreng 69

Restoran yang berlokasi di kawasan Transmart Sidoarjo ini menyajikan 16 jenis nasi goreng mulai dari nasi goreng spesial, mawut, ikan asin, petai, hongkong, dan masih banyak varian lainnya.

Selain nasi goreng, tersedia pula berbagai masakan khas China seperti mie dan kwetiau dengan harga yang sangat terjangkau dan konsisten di semua cabangnya.

2. Nasi Goreng Ujung Pandang

Warung yang berlokasi di Jalan Raya Manyar dan Jalan Raya Kupang Indah ini menyajikan nasi goreng dalam porsi yang sangat besar dan sangat cocok untuk dinikmati berdua.