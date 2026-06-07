11 Rekomendasi Nasi Goreng di Sidoarjo yang Sering Jadi Rujukan Untuk Kuliner Malam

rekomendasi kuliner nasi goreng enak di Sidoarjo. /Magnific/topntp26
JawaPos.com - Sidoarjo menyimpan banyak pilihan kuliner malam yang lezat dan sangat beragam untuk semua selera.
Dari nasi goreng khas tradisional hingga sajian yang sangat unik dengan topping anti-mainstream, wisata kuliner malam khas Sidoarjo hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera dan sangat cocok dinikmati saat liburan.
Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin menikmati nasi goreng terenak di Sidoarjo, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut sebelas rekomendasi kuliner nasi goreng enak di Sidoarjo.
1. Nasi Goreng 69
Restoran yang berlokasi di kawasan Transmart Sidoarjo ini menyajikan 16 jenis nasi goreng mulai dari nasi goreng spesial, mawut, ikan asin, petai, hongkong, dan masih banyak varian lainnya.
Selain nasi goreng, tersedia pula berbagai masakan khas China seperti mie dan kwetiau dengan harga yang sangat terjangkau dan konsisten di semua cabangnya.
2. Nasi Goreng Ujung Pandang
Warung yang berlokasi di Jalan Raya Manyar dan Jalan Raya Kupang Indah ini menyajikan nasi goreng dalam porsi yang sangat besar dan sangat cocok untuk dinikmati berdua.
Menu pendamping yang tersedia antara lain bakwan dan udang yang menjadikan sajian nasi goreng di sini sangat berbeda dari warung nasi goreng lainnya.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun