Bikin Nagih! Resep Nasi Goreng Solaria Ala Resto yang Gurih Konsisten Devina Hermawan

JawaPos.com - Nasi goreng selalu punya tempat istimewa di hati pecinta kuliner Indonesia. Dari warung kaki lima hingga restoran keluarga, cita rasa nasi goreng yang gurih dan stabil selalu jadi incaran.

Salah satu yang paling ikonik adalah nasi goreng ala Solaria, dikenal dengan rasanya yang konsisten, harum, dan cocok di lidah banyak orang.

Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep nasi goreng Solaria ini dibagikan dengan pendekatan yang praktis.

Kuncinya terletak pada satu bumbu dasar serbaguna yang bisa disimpan dan digunakan untuk berbagai masakan, termasuk nasi goreng favorit ini.

Bahan Bumbu Halus

· 75 gr bawang putih

· 60 gr bawang merah

· 7 pcs udang kupas

· 3 batang daun bawang (bagian putih)