Resep Udon High Protein dengan Ayam Cincang, Menu Kenyang Tinggi Protein yang Creamy dan Pedas

JawaPos.com - Kalau bosan mengonsumsi dada ayam sebagai sumber protein, Udon High Protein bisa menjadi alternatif yang wajib dicoba. Resep dari @willgoz ini memadukan udon yang kenyal dengan saus creamy berbahan tofu sutra, kuning telur, dan mayones wijen. Ditambah topping ayam cincang berbumbu miso yang gurih pedas, hasilnya menjadi hidangan lengkap yang tinggi protein sekaligus mengenyangkan.

Menu ini cocok untuk makan siang, makan malam, hingga meal prep karena porsinya cukup banyak dan rasanya tetap nikmat meski disajikan dingin. Perpaduan saus creamy dengan topping ayam berbumbu Jepang memberikan sensasi umami yang kuat tanpa terasa enek.

Berbeda dengan olahan udon pada umumnya yang menggunakan kuah kaldu, resep ini mengombinasikan saus creamy berbahan tofu sutra yang tinggi protein nabati. Kehadiran kuning telur membuat tekstur saus semakin lembut, sementara mayones wijen memberikan rasa gurih khas. Ayam cincang berbumbu miso, kecap asin, saus tiram, dan gochugaru menjadi pelengkap yang kaya rasa sehingga setiap suapan terasa semakin nikmat.

Selain tinggi protein, hidangan ini juga mengandung karbohidrat dari udon dan serat dari sayuran segar sebagai topping sehingga lebih seimbang untuk menu sehari-hari.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

375 gram udon (untuk 3 porsi)

Base Sauce

3 sdm kecap asin (soy sauce)

2 bungkus tofu sutra (silken tofu)

2 kuning telur

2 sdm mayones wijen

1 sdm BonCabe level 5-10

1 sdt jahe, haluskan

2 sdt bonito powder

3 sdt kaldu ayam atau kaldu jamur bubuk

Topping Ayam Cincang

500 gram ayam cincang

5 sdm minyak

1 sdm miso

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap manis

2 sdm kecap asin

1 sdm gochugaru atau bubuk cabai

1 sdm gula

4 siung bawang putih, haluskan

½ buah bawang bombai, cincang

1 batang daun bawang, iris

Topping Pelengkap

Irisan daun bawang

Daun ketumbar

Timun Jepang (kyuri), iris tipis

Air es dan es batu untuk merendam kyuri

Cara Membuat Udon High Protein

1. Siapkan Timun

Iris tipis timun Jepang, lalu rendam dalam air es yang diberi beberapa bongkah es batu. Cara ini membuat teksturnya tetap renyah dan segar saat disajikan.

2. Rebus Udon

Rebus udon sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang dan kenyal. Setelah itu tiriskan, lalu bilas dengan air dingin agar teksturnya tidak lengket.

3. Buat Base Sauce

Masukkan tofu sutra, kuning telur, kecap asin, mayones wijen, BonCabe, jahe halus, bonito powder, dan kaldu bubuk ke dalam blender atau food processor. Haluskan hingga menghasilkan saus yang lembut dan creamy. Simpan sementara di dalam kulkas agar lebih segar saat disajikan.

4. Masak Topping Ayam

Panaskan minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum. Masukkan ayam cincang, kemudian aduk hingga berubah warna dan tidak menggumpal.

Tambahkan miso, saus tiram, kecap manis, kecap asin, gula, dan gochugaru. Masak sambil terus diaduk hingga bumbu meresap dan cairan menyusut. Terakhir, masukkan irisan daun bawang dan aduk rata.

5. Susun Hidangan

Masukkan udon ke dalam mangkuk saji. Tuang base sauce secukupnya, lalu aduk hingga seluruh mi terbalut saus. Tambahkan topping ayam cincang, irisan kyuri, daun bawang, dan daun ketumbar di atasnya.

6. Sajikan

Nikmati selagi dingin atau suhu ruang agar sensasi creamy dari saus tofu terasa lebih segar.