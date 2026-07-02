Simpel Bikinnya, Intip Resep Nasi Goreng Kornet yang Rasanya Gurih dan Aromanya Wangi

Resep Nasi Goreng Kornet yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com - Nasi goreng kornet menjadi salah satu variasi hidangan yang praktis dibuat namun tetap mampu menghadirkan cita rasa yang menggugah selera.
Kombinasi nasi hangat dengan kornet sapi yang gurih menghasilkan aroma khas yang membuat siapa saja sulit menolaknya saat disajikan.
Menu ini juga sangat fleksibel karena bisa dinikmati kapan saja, baik sebagai menu sarapan, bekal makan siang, maupun santapan malam yang sederhana.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep nasi goreng kornet ini dapat diikuti dengan mudah.
Mengutip kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan serta langkah-langkah untuk membuat nasi goreng kornet yang lezat dan praktis.
· 400 gram nasi
· 100 gram kornet sapi
· 5 siung bawang merah
· 3 siung bawang putih
· 4 buah cabai rawit merah
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