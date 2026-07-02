Mudah Dibuat di Rumah, Ini Resep Tim Telur yang Enak dan Lembut

JawaPos.com - Tim telur merupakan salah satu menu rumahan yang dibuat dari bahan utama telur. Hidangan ini dikenal memiliki tekstur yang lembut dengan cita rasa gurih, sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.

Selain mudah dibuat, proses memasak tim telur juga tergolong cepat karena hanya memerlukan sekitar 10 menit. Bahan-bahan yang dibutuhkan pun sederhana dan mudah ditemukan, menjadikannya pilihan praktis untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut cara membuat tim telur yang lezat dan cocok dijadikan comfort food di rumah.

Simak daftar bahan serta langkah-langkah pembuatannya berikut ini.

· 2 butir telur ayam

· 200 ml air panas

· 1 sdt kaldu ayam bubuk

Bahan lainnya:

· 1 sdm kecap asin