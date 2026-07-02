Rasanya Pasti Lezat, Ini Resep Sayur Lodeh Jantung Pisang

JawaPos.com - Lodeh jantung pisang merupakan salah satu hidangan tradisional Indonesia yang dikenal sederhana namun memiliki cita rasa yang kaya.

Menu ini juga tergolong mudah dibuat karena bahan-bahannya terjangkau dan mudah ditemukan di pasar tradisional.

Jantung pisang yang dimasak dengan kuah santan menghasilkan rasa gurih serta tekstur unik, sehingga sangat cocok disantap bersama nasi hangat dan sambal sebagai pelengkap.

Mengutip resep dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut adalah resep lodeh jantung pisang yang lezat, hemat, dan mudah dipraktikkan di rumah.

Simak bahan-bahan serta langkah pembuatannya berikut ini.

· 10 Bawang merah

· 7 Bawang putih

· 3 Kemiri

· 1 ruas kunyit