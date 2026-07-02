Jadi Primadona, Ini Resep Ayam Goreng Madu Korea yang Rasanya Paling Nikmat

JawaPos.com - Ayam goreng madu khas Korea dikenal sebagai salah satu menu yang banyak digemari berkat kombinasi kulitnya yang renyah dengan balutan saus madu bercita rasa manis dan gurih.

Kini, kamu tidak perlu datang ke restoran Korea untuk menikmati hidangan tersebut. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran, kamu bisa membuat ayam goreng madu ala Korea sendiri di rumah dengan cita rasa yang tak kalah lezat.

Mengutip resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan, berikut cara membuat ayam goreng madu Korea yang memiliki tekstur garing di bagian luar, tetap lembut di dalam, serta praktis untuk dipraktikkan. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

· 200 gram paha ayam fillet yang sudah dipotong dadu

· 1 sdt bawang putih halus

· ½ sdt jahe parut

· 1 butir telur

· 2 sdm tepung maizena

· 1 sdt minyak wijen