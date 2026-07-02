Selain Murah, Ini Deretan 10 Restoran Keluarga di Solo yang Enak dan Bikin Betah

Restoran keluarga di Solo yang enak, murah, dan bikin betah.
JawaPos.com - Solo dikenal sebagai salah satu kota yang menawarkan banyak pilihan restoran keluarga dengan suasana yang nyaman untuk menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.
Beragam tempat makan di kota ini menyajikan menu lezat dengan harga yang ramah di kantong, sehingga cocok untuk berbagai kalangan.
Selain itu, kombinasi antara cita rasa makanan, pelayanan yang hangat, serta atmosfer yang bersahabat membuat banyak pengunjung merasa betah berlama-lama.
Tak jarang, restoran-restoran tersebut juga menghadirkan konsep yang ramah anak sehingga semakin mendukung momen kebersamaan keluarga.
Mengutip kanal YouTube 10 BEST ID, terdapat sepuluh restoran keluarga di Solo yang dikenal enak, terjangkau, dan membuat pengunjung nyaman.
1. Canting Londo Kitchen
Tempat makan ini mengusung konsep Colonial Kitchen yang memadukan cita rasa autentik Nusantara dan Barat.
Menu bervariasi disajikan dengan penataan cantik sehingga pengalaman bersantap menjadi lebih berkesan dan menyenangkan.
Suasana klasik dan nyaman membuat momen makan bersama orang terdekat semakin hangat dan memorable.
Tersedia area dalam ruangan, ruang pribadi, dan area luar ruangan untuk berbagai keperluan acara.
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