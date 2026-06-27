Naik 5,29 Persen, KA Kertanegara Layani 168.085 Pelanggan Selama Januari-Mei 2026

Ilustrasi stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. (PT KAI)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) mencatat KA Kertanegara relasi Malang–Purwokerto sudah mengangkut 168.085 pelanggan pada Januari-Mei 2026. Jumlah ini naik 5,29 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebanyak 159.637 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, data tersebut menunjukan minat masyarakat terhadap KA Kertanegara meningkat. Angkutan ini berhasil menghubungkan masyarakat di Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah melalui lintas tengah.

“KA Kertanegara memberi pelanggan pilihan perjalanan yang nyaman untuk menjangkau Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Solo, Yogyakarta, Kebumen, hingga Purwokerto. Relasi ini relevan bagi keluarga, pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku usaha, dan wisatawan yang membutuhkan transportasi terjadwal serta terhubung antarwilayah,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Kenaikan penumpang tertinggi tercatat terjadi pada bula Maret yakni 41.282 pelanggan, meningkat 65,94 persen dibanding Maret 2025 sebanyak 24.877 pelanggan. Pada Mei 2026, jumlah pelanggan juga naik menjadi 35.807 pelanggan dari Mei 2025 sebanyak 31.811 pelanggan.

Dalam operasionalnya, KA Kertanegara memberikan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium. Dua layanan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat.

Rangkaian perjalanan KA Kertanegara juga memberi banyak pilihan titik naik dan turun. Dari sisi Malang Raya, pelanggan dapat mengakses Stasiun Malang, Malang Kotalama, dan Kepanjen yang dekat dengan kawasan pendidikan, kuliner, layanan publik, serta destinasi wisata keluarga.

Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Wlingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Caruban, dan Madiun yang memiliki aktivitas masyarakat, perdagangan, pendidikan, serta potensi wisata sejarah dan kuliner lokal.

Memasuki Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, KA Kertanegara berhenti di Sragen, Solo Balapan, Klaten, dan Yogyakarta. Rangkaian stasiun ini membuka akses menuju kawasan budaya, sentra batik, pusat kuliner, kampus, ruang kreatif, dan destinasi wisata keluarga yang menjadi daya tarik bagi pelanggan dari berbagai daerah.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Kutoarjo, Kebumen, Kroya, hingga Purwokerto. Titik-titik pemberhentian tersebut memperluas akses pelanggan menuju wilayah Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, serta kawasan wisata alam dan kuliner di sekitarnya.

“Setiap stasiun pemberhentian memiliki cerita dan manfaat bagi daerahnya. Ada pelanggan yang menuju kampus, bertemu keluarga, bekerja, berwisata, atau menjalankan usaha. KAI ingin perjalanan dengan KA Kertanegara terasa menyenangkan sejak berangkat, nyaman selama di perjalanan, dan memberi nilai bagi kota-kota yang dilalui,” imbuh Anne.

Atas dasar itu, KAI meminta kepada masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal, terutama pada akhir pekan dan masa liburan sekolah.

“Melalui KA Kertanegara, perjalanan Malang–Purwokerto dapat dinikmati dengan lebih santai, aman, dan terjadwal. Kami berharap layanan ini terus menjadi pilihan masyarakat untuk menjelajahi lintas tengah Jawa,” tutup Anne.