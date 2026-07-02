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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 3 Juli 2026 | 03.37 WIB

Berdiri Puluhan Tahun, 3 Kuliner Legendaris di Surabaya Ini Tetap Jadi Favorit

Ilustrasi rawon (freepik/tyasindayanti) - Image

Ilustrasi rawon (freepik/tyasindayanti)

JawaPos.com - Surabaya merupakan salah satu kota yang kaya akan ragam kuliner dengan cita rasa khas yang selalu menarik untuk dijelajahi.

Berbagai pilihan hidangan, mulai dari warung sederhana hingga restoran ternama, menawarkan pengalaman bersantap yang mampu memikat para penikmat kuliner.

Di tengah menjamurnya tempat makan baru, sejumlah kuliner legendaris tetap mampu mempertahankan eksistensinya berkat kualitas rasa yang konsisten selama bertahun-tahun.

Tak heran jika tempat-tempat tersebut masih menjadi tujuan favorit masyarakat dari berbagai generasi.

Berikut tiga tempat makan legendaris di Surabaya yang dikenal tetap mempertahankan cita rasa autentiknya hingga kini.

1.       Rawon Pak Pangat Wonokromo

Rawon Pak Pangat Wonokromo merupakan salah satu tempat makan legendaris di Surabaya yang menawarkan menu rawon yang autentik.

Tempat makan rawon di Rawon Pak Pangat Wonokromo ini sudah ada sejak tahun 1969 dan masih ramai hingga saat ini, karena cita rasa makanan yang tak pernah berubah.

Dilansir dari akun Instagram @rawonpakpangatwonokromo, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi rawon ndeso, nasi rawon suwir, nasi rawon campur, nasi rawon iga, dan menu makanan lainnya.

Para pengunjung yang mencicipi makanan di Rawon Pak Pangat Wonokromo dikenakan harga berkisar Rp 40 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Ketintang Baru Sel. I No. 15, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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