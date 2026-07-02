Sering Diburu Pembeli, Ini 5 Spot Kuliner Sate Kambing khas Tegal di Jakarta

JawaPos.com - Sate kambing khas Tegal menjadi salah satu kuliner favorit yang banyak diburu oleh pencinta makanan saat berada di Jakarta.

Di tengah beragam pilihan hidangan yang tersedia, sajian ini tetap memiliki daya tarik berkat cita rasanya yang khas dan teknik pengolahannya yang berbeda.

Tak heran jika banyak orang menjadikan sate kambing ala Tegal sebagai destinasi kuliner wajib ketika menjelajahi berbagai kawasan di ibu kota.

Perpaduan daging yang empuk dengan bumbu sederhana namun kaya rasa membuat hidangan ini mampu menghadirkan pengalaman bersantap yang memuaskan.

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Mengutip kanal YouTube 10 BEST ID, terdapat lima rekomendasi tempat makan sate kambing khas Tegal paling lezat yang patut dicoba di Jakarta.

1. Sate Tegal Abu Salim di Condet

Tempat pertama yang direkomendasikan adalah Sate Tegal Abu Salim yang berada di kawasan Condet.

Sate kambing di sini terkenal memiliki tekstur yang sangat empuk dan lembut. Penyajiannya menggunakan hot plate agar tetap hangat saat dinikmati para pelanggan.

Teknik pemanggangan khusus diterapkan untuk mempertahankan kelembutan tekstur daging kambing tersebut.