Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 3 Juli 2026 | 03.28 WIB

Sering Diburu Pembeli, Ini 5 Spot Kuliner Sate Kambing khas Tegal di Jakarta

Ilustrasi sate kambing empuk. (Magnific) - Image

Ilustrasi sate kambing empuk. (Magnific)

JawaPos.com - Sate kambing khas Tegal menjadi salah satu kuliner favorit yang banyak diburu oleh pencinta makanan saat berada di Jakarta.

Di tengah beragam pilihan hidangan yang tersedia, sajian ini tetap memiliki daya tarik berkat cita rasanya yang khas dan teknik pengolahannya yang berbeda.

Tak heran jika banyak orang menjadikan sate kambing ala Tegal sebagai destinasi kuliner wajib ketika menjelajahi berbagai kawasan di ibu kota.

Perpaduan daging yang empuk dengan bumbu sederhana namun kaya rasa membuat hidangan ini mampu menghadirkan pengalaman bersantap yang memuaskan.

Mengutip kanal YouTube 10 BEST ID, terdapat lima rekomendasi tempat makan sate kambing khas Tegal paling lezat yang patut dicoba di Jakarta.

1. Sate Tegal Abu Salim di Condet

Tempat pertama yang direkomendasikan adalah Sate Tegal Abu Salim yang berada di kawasan Condet.

Sate kambing di sini terkenal memiliki tekstur yang sangat empuk dan lembut. Penyajiannya menggunakan hot plate agar tetap hangat saat dinikmati para pelanggan.

Teknik pemanggangan khusus diterapkan untuk mempertahankan kelembutan tekstur daging kambing tersebut.

Harga untuk seporsi sate ati kambing atau sate daging kambing dimulai dari Rp80.000. Untuk 10 tusuk sate, harganya bisa mencapai sekitar Rp100.000 per porsi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Tips Membakar Sate Kambing agar Tidak Keras dan Tetap Juicy saat Dimakan - Image
Kuliner

6 Tips Membakar Sate Kambing agar Tidak Keras dan Tetap Juicy saat Dimakan

Selasa, 2 Juni 2026 | 17.33 WIB

Resep Sate Kambing Empuk ala Rumahan dengan Cita Rasa Gurih, Manis, dan Sedikit Pedas yang Lezat - Image
Kuliner

Resep Sate Kambing Empuk ala Rumahan dengan Cita Rasa Gurih, Manis, dan Sedikit Pedas yang Lezat

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.26 WIB

6 Rahasia Membuat Sate Kambing yang Empuk, Juicy, dan Bebas Bau Prengus - Image
Kuliner

6 Rahasia Membuat Sate Kambing yang Empuk, Juicy, dan Bebas Bau Prengus

Jumat, 29 Mei 2026 | 02.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

3

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

4

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

8

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

9

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore