6 Tips Membakar Sate Kambing agar Tidak Keras dan Tetap Juicy saat Dimakan

JawaPos.com - Hidangan sate selalu menjadi menu favorit saat berkumpul bersama keluarga. Momen perayaan besar seperti Idul Adha selalu identik dengan aroma bakaran daging yang harum. Menu ini sangat cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan hangat.

Tips membakar sate kambing sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Teknik yang salah bisa membuat tekstur daging menjadi sangat keras. Kunci kelezatan hidangan ini terletak pada cara pengolahan yang benar.

Persiapan yang matang mengenai Idul Adha tips membakar sate kambing ini wajib diperhatikan. Seluruh panduan memasak ini dirangkum berdasarkan informasi yang dilansir dari situs kuliner Luxcrato, Selasa (8/12). Langkah-langkah mudah berikut akan membantu menghasilkan daging yang empuk.

Pilih Bagian Daging yang Tepat

Pemilihan potongan daging kambing menjadi langkah awal yang paling menentukan. Bagian paha belakang atau pundak memiliki serat yang cenderung lebih halus. Tekstur serat yang lembut ini sangat mempengaruhi hasil akhir sate.

Potongan daging sebaiknya dibuat dalam ukuran dadu yang seragam. Ukuran yang sama membuat tingkat kematangan daging menjadi lebih merata. Proses pemotongan ini harus dilakukan secara hati-hati dan rapi.

Selipkan juga sedikit lemak di antara tusukan daging kambing. Lemak tersebut akan meleleh dan menjaga kelembapan alami daging saat dipanggang. Sate pun tidak akan menjadi kering ketika siap disajikan.

Gunakan Jus Nanas Sesuai Takaran

Enzim alami dari buah nanas bisa dimanfaatkan sebagai pengempuk daging. Cairan buah ini mampu mengurai serat daging yang keras secara cepat. Penggunaannya harus disesuaikan dengan jumlah daging yang akan diolah.