Resep Sate Kambing Empuk ala Rumahan dengan Cita Rasa Gurih, Manis, dan Sedikit Pedas yang Lezat

JawaPos.Com - Sate kambing selalu menjadi salah satu hidangan favorit yang mampu menghadirkan suasana makan terasa lebih hangat dan istimewa.

Aroma daging kambing yang dibakar di atas panggangan dengan balutan kecap manis dan rempah-rempah tradisional mampu menggugah selera bahkan sejak proses memasaknya dimulai.

Tidak hanya cocok disajikan saat acara keluarga atau momen berkumpul bersama teman, sate kambing juga menjadi menu andalan banyak orang ketika ingin menikmati hidangan bercita rasa gurih, manis, dan sedikit smoky dalam satu sajian.

Kunci utama sate kambing yang lezat terletak pada pemilihan bagian daging dan proses marinasi yang tepat.

Penggunaan daging has kambing membuat tekstur sate menjadi lebih empuk dan tidak mudah alot saat dibakar.

Selain itu, perpaduan bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar sangrai, hingga air asam jawa mampu memberikan rasa yang kaya sekaligus membantu mengurangi aroma prengus pada daging kambing.

Ditambah olesan kecap manis saat proses pembakaran, sate menjadi lebih harum dengan permukaan yang sedikit karamelisasi dan menggoda untuk segera disantap.

Sajian sate kambing akan terasa semakin nikmat ketika dipadukan dengan sambal kecap segar yang berisi irisan bawang merah, cabai rawit, tomat, dan perasan jeruk nipis.

Kombinasi rasa gurih dari sate dan segarnya sambal kecap menciptakan perpaduan yang begitu pas di lidah.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep sate kambing yang cocok untuk 2 hingga 3 porsi dan dapat dibuat sendiri di rumah dengan langkah yang praktis namun tetap menghasilkan rasa istimewa layaknya sate kambing di warung favorit.

Resep Sate Kambing (untuk 2–3 porsi) Bahan: 500 gram daging has kambing

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

5 cm lengkuas, iris

1 sdm ketumbar sangrai

3 sdm air asam jawa

3 sdm Bango Kecap Manis

1 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

½ sdt merica

2 sdm air Bahan Sambal Kecap: 5 siung bawang merah

6 buah cabai rawit merah

1 buah tomat merah

1 buah jeruk nipis

100 ml Bango Kecap Manis Bahan Lainnya: Margarin secukupnya Langkah Membuat: Keringkan daging kambing, buang bagian kulit silver, lalu potong tipis sesuai selera. Masukkan ke dalam mangkuk. Blender lengkuas, ketumbar sangrai, bawang putih, bawang merah, dan air asam jawa hingga halus. Tuangkan bumbu halus ke dalam daging, lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, dan Bango Kecap Manis. Tambahkan air, kemudian aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Diamkan selama 30–60 menit agar bumbu lebih meresap. Tusukkan potongan daging ke tusukan sate yang sebelumnya sudah direndam air agar tidak mudah gosong saat dibakar. Panaskan panggangan, lalu masak sate hingga sedikit kecokelatan di kedua sisi. Oleskan margarin, kemudian lanjut panggang hingga matang dan harum. Untuk sambal kecap, potong tomat, cabai rawit, bawang merah, dan jeruk nipis sesuai selera. Campurkan dengan Bango Kecap Manis. Sate kambing siap disajikan hangat bersama sambal kecap segar dan nasi putih. Bahan Sambal Kecap:Bahan Lainnya:Langkah Membuat:

