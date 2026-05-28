6 Rahasia Membuat Sate Kambing yang Empuk, Juicy, dan Bebas Bau Prengus

JawaPos.com - Sate kambing yang empuk, juicy, dan minim bau prengus ternyata bisa dibuat sendiri di rumah tanpa teknik yang rumit. Banyak orang mengira sate kambing alot disebabkan kualitas daging, padahal proses pengolahan sejak awal justru sangat menentukan hasil akhirnya. Mulai dari pemilihan bagian daging, teknik memotong, marinasi, hingga cara membakar dapat mempengaruhi tekstur dan cita rasa sate secara signifikan.

Melansir tips pengolahan sate kambing dari laman Holycow dan Dapur Umami, penggunaan bahan pengempuk alami, pemilihan panas yang stabil saat memanggang, serta teknik penanganan daging yang tepat dapat membantu menghasilkan sate kambing yang lebih empuk, juicy, dan tidak mudah bau prengus. Berikut adalah beberapa rahasianya:

1. Pilih Bagian Daging yang Tepat

Tidak semua bagian kambing cocok dijadikan sate. Pilih bagian yang cenderung lebih empuk seperti has dalam (loin), punggung, atau campuran daging dengan sedikit lemak. Sedikit lemak alami dapat membantu menjaga kelembaban daging saat dibakar sehingga sate tidak mudah kering.

2. Potong Daging Melawan Arah Serat

Cara memotong daging sangat mempengaruhi hasil akhir sate. Potong daging berlawanan arah serat agar teksturnya lebih mudah empuk saat dikunyah. Potongan berukuran seragam sekitar 2–3 cm juga membantu sate matang lebih merata dan tidak cepat gosong.

3. Gunakan Bahan Pengempuk Alami

Penggunaan bahan alami seperti nanas, daun pepaya, atau yogurt bisa membantu melembutkan serat daging. Nanas bisa digunakan sebentar agar daging tidak terlalu lembek, sementara daun pepaya dapat dipakai dengan cara membungkus daging sebelum dimasak.

4. Marinasi agar Bumbu Lebih Meresap