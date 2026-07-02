Kenikmatan Tiada Tara, Intip Resep Pecak Ikan dan Terong yang Simpel Ini

Resep Pecak Ikan dan Terong yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Pecak dikenal sebagai salah satu hidangan tradisional khas Betawi dan Jawa yang memiliki ciri khas berupa sambal berbumbu yang disiram langsung di atas lauk. Sajian ini umumnya menggunakan ikan air tawar, seperti nila, mujair, atau lele, sebagai bahan utamanya.
Untuk menambah cita rasa sekaligus memperkaya tekstur, terong bisa menjadi pelengkap yang membuat hidangan pecak semakin lezat dan menggugah selera.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep pecak ikan dan terong dengan cita rasa pedas, harum, dan segar yang dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Bahan-bahan pecak ikan dan terong:
Bahan marinasi ikan:
· 175 gram ikan dori filet
· 1 sdt bumbu marinasi instan
· 2 sdm maizena
Bahan untuk sambal pecak:
· 6 siung bawang merah
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