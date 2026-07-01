Rasanya Gurih dan Pedasnya Nagih, Intip Resep Sambal Teri Crispy yang Pasti Disukai Keluarga

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Sambal teri crispy merupakan salah satu lauk pendamping yang selalu berhasil menambah selera makan.
Kombinasi teri yang gurih dengan sambal pedas yang kuat menciptakan rasa yang nikmat dan membuat siapa pun yang mencicipinya ingin terus menikmatinya.
Menu ini juga cocok dijadikan stok lauk di rumah karena dapat bertahan cukup lama apabila disimpan dengan cara yang tepat.
Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatannya pun tergolong sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut resep sambal teri crispy yang gurih dan pedasnya bikin ketagihan.
· 200 gram ikan teri
· 4 buah tomat
· 15 siung bawang merah
· 5 siung bawang putih
· 20 cabe rawit
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