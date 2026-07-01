Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 20.27 WIB

Rasanya Gurih dan Pedasnya Nagih, Intip Resep Sambal Teri Crispy yang Pasti Disukai Keluarga

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Sambal teri crispy merupakan salah satu lauk pendamping yang selalu berhasil menambah selera makan.

Kombinasi teri yang gurih dengan sambal pedas yang kuat menciptakan rasa yang nikmat dan membuat siapa pun yang mencicipinya ingin terus menikmatinya.

Menu ini juga cocok dijadikan stok lauk di rumah karena dapat bertahan cukup lama apabila disimpan dengan cara yang tepat.

Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatannya pun tergolong sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut resep sambal teri crispy yang gurih dan pedasnya bikin ketagihan.

·       200 gram ikan teri

·       4 buah tomat

·       15 siung bawang merah

·       5 siung bawang putih

·       20 cabe rawit

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Praktis dan Kaya Nutrisi, Intip Resep Sup Daging Kacang Merah yang Rasanya Nikmat! - Image
Kuliner

Praktis dan Kaya Nutrisi, Intip Resep Sup Daging Kacang Merah yang Rasanya Nikmat!

Rabu, 1 Juli 2026 | 20.20 WIB

Resep Donat Labu Ala Baking Class yang Super Empuk dengan Isian Cream Lumer, Cocok untuk Jualan Maupun Sajian Istimewa di Rumah - Image
Kuliner

Resep Donat Labu Ala Baking Class yang Super Empuk dengan Isian Cream Lumer, Cocok untuk Jualan Maupun Sajian Istimewa di Rumah

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.25 WIB

Ayam Goreng Bawang Merah dengan Bumbu Meresap Sempurna, Gurihnya Bikin Susah Berhenti Makan dan Jadi Menu Andalan Anti Gagal di Rumah - Image
Kuliner

Ayam Goreng Bawang Merah dengan Bumbu Meresap Sempurna, Gurihnya Bikin Susah Berhenti Makan dan Jadi Menu Andalan Anti Gagal di Rumah

Rabu, 1 Juli 2026 | 02.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore