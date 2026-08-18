Pecinta Pedas Wajib Merapat! Intip Resep Sambal Teri Crispy yang Gurihnya Bikin Lahap

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Sambal teri crispy bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk membuat waktu makan terasa lebih nikmat. Tekstur ikan teri yang renyah berpadu dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain dapat dinikmati sebagai pelengkap makanan, sambal teri crispy juga bisa dibuat dalam jumlah cukup banyak untuk dijadikan persediaan lauk di rumah. Jika disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat, teksturnya dapat tetap terjaga lebih lama.
Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga resep ini cocok dicoba bagi Anda yang ingin membuat lauk praktis dengan rasa yang kuat.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri crispy yang gurih, pedas, dan renyah.
Sambal teri crispy pun siap disantap bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan tekstur renyahnya membuat lauk sederhana ini cocok menjadi teman makan sehari-hari.
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Jawa Pos
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