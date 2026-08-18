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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.21 WIB

Pecinta Pedas Wajib Merapat! Intip Resep Sambal Teri Crispy yang Gurihnya Bikin Lahap

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Sambal Teri Crispy yang Gurih dan Pedas. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Sambal teri crispy bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk membuat waktu makan terasa lebih nikmat. Tekstur ikan teri yang renyah berpadu dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain dapat dinikmati sebagai pelengkap makanan, sambal teri crispy juga bisa dibuat dalam jumlah cukup banyak untuk dijadikan persediaan lauk di rumah. Jika disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat, teksturnya dapat tetap terjaga lebih lama.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga resep ini cocok dicoba bagi Anda yang ingin membuat lauk praktis dengan rasa yang kuat.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal teri crispy yang gurih, pedas, dan renyah.

Bahan-bahan

  • 200 gram ikan teri
  • 4 buah tomat
  • 15 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 20 buah cabai rawit
  • 3 buah cabai merah besar
  • 1½ sendok teh terasi matang
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menggoreng

Cara membuat

  1. Siapkan ikan teri. Cuci teri sampai bersih, kemudian tiriskan dan keringkan. Pastikan ikan cukup kering sebelum digoreng agar hasil akhirnya lebih renyah.
  2. Buat bumbu sambal. Potong tomat, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Masukkan seluruh bahan tersebut bersama terasi matang ke dalam chopper, kemudian proses secara kasar.
  3. Goreng ikan teri. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ikan teri dan goreng sampai matang serta bertekstur crispy. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  4. Masak sambal. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu yang sudah dicincang. Masak sampai bumbu benar-benar matang dan aromanya harum.
  5. Tambahkan bumbu. Masukkan gula, garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  6. Campurkan teri. Setelah sambal matang, masukkan ikan teri goreng. Aduk perlahan agar sambal melapisi teri secara merata.
  7. Masak sebentar. Pastikan semua bahan tercampur, kemudian matikan api.
  8. Simpan atau sajikan. Pindahkan sambal teri crispy ke wadah bersih. Setelah cukup dingin, simpan dalam toples kedap udara jika ingin dijadikan stok lauk.

Sambal teri crispy pun siap disantap bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan tekstur renyahnya membuat lauk sederhana ini cocok menjadi teman makan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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