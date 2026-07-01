Praktis dan Kaya Nutrisi, Intip Resep Sup Daging Kacang Merah yang Rasanya Nikmat!

Resep Sup Daging Kacang Merah yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Cuaca yang dingin atau hujan biasanya paling nikmat jika ditemani makanan hangat yang gurih dan menyehatkan.
Salah satu pilihan menu yang cocok untuk kondisi tersebut adalah sup daging kacang merah.
Kombinasi daging sapi yang gurih dengan kacang merah yang lembut menghasilkan cita rasa yang kaya sekaligus mampu memberikan sensasi hangat di tubuh.
Tidak hanya lezat, hidangan ini juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein dan zat besi yang baik untuk kesehatan.
Sup daging kacang merah ini pun cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam.
Mengutip dari kanal YouTube Devina Hermawan pada Rabu (1/7), berikut resep sup daging kacang merah yang lezat dan cocok dijadikan comfort food.
· 500 gram daging sapi sengkel
· 350 gram kacang merah
· 7 siung bawang merah
· 2-3 sdm minyak
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