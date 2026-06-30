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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 1 Juli 2026 | 01.50 WIB

Gurih Manis dengan Sentuhan Segar Pedas! Resep Ikan Panggang Madu Sambal Dabu-Dabu yang Menggoda Selera

Ikan Panggang Madu Sambal Dabu-Dabu. (youtube devina hermawan) - Image

Ikan Panggang Madu Sambal Dabu-Dabu. (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Olahan ikan selalu menjadi pilihan favorit untuk hidangan sehat sekaligus lezat. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah ikan panggang madu yang dipadukan dengan sambal dabu-dabu segar khas Nusantara.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas segar ini menciptakan sensasi makan yang lengkap dan tidak membosankan.

Resep dari kanal YouTube Devina Hermawan ini menghadirkan cara praktis mengolah ikan tanpa ribet, namun tetap menghasilkan cita rasa yang kaya.

Dengan teknik panggang dan baluran saus madu yang legit, serta sambal dabu-dabu yang segar, hidangan ini cocok disajikan untuk keluarga maupun acara spesial.

Bahan Marinasi Ikan:

·       1 kg ikan ekor kuning

·       3 siung bawang putih

·       ½ sdt kunyit bubuk

Editor: Novia Tri Astuti
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