Kuahnya Segar dan Menghangatkan, Dagingnya Super Lembut! Resep Sop Sengkel Istimewa yang Cocok Disajikan Saat Ada Momen Keluarga

Sop Sengkel Istimewa yang Cocok Disajikan Saat Ada Momen Keluarga Spesial (youtube devina hermawan)
JawaPos.com - Sop sengkel menjadi salah satu hidangan berkuah yang selalu berhasil menghadirkan kehangatan di meja makan.
Dengan kuah bening yang kaya rempah dan daging sapi yang dimasak hingga empuk, hidangan ini sangat cocok disajikan saat momen spesial seperti Lebaran atau kumpul keluarga.
Aroma rempah yang harum berpadu dengan rasa gurih yang ringan membuat siapa saja sulit menolak kelezatannya.
Melalui resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, sop sengkel ini dibuat dengan teknik yang praktis namun tetap menghasilkan cita rasa yang mendalam.
Proses memasak menggunakan presto membuat daging sengkel menjadi sangat lembut, sementara racikan bumbu sederhana menghasilkan kuah yang segar dan menenangkan.
Bahan:
· 1 kg daging sapi sengkel
· 1 ½ liter air
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