10 Rekomendasi Kuliner Gulai Kambing Terenak di Solo, Cocok untuk Makan Siang dan Memanjalan Lidah!

JawaPos.Com - Surakarta atau Solo dikenal sebagai salah satu kota yang kaya akan kuliner tradisional dengan cita rasa autentik yang mampu memikat wisatawan dari berbagai daerah.

Di antara beragam hidangan khas yang wajib dicoba, gulai kambing menjadi salah satu menu favorit yang selalu berhasil menggugah selera.

Kuahnya yang gurih, kaya rempah, dipadukan dengan daging kambing yang empuk menjadikan hidangan ini pilihan tepat untuk menikmati makan siang yang hangat dan mengenyangkan.

Kuliner gulai kambing di Solo memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain. Racikan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam daging, aroma khas yang menggoda, serta kuah kental yang kaya rasa menjadi daya tarik utama.

Tak heran jika banyak warung makan hingga rumah makan legendaris di Solo yang telah puluhan tahun mempertahankan resep turun-temurun dan tetap ramai dikunjungi pelanggan setia.

Bahkan, beberapa di antaranya menjadi destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang ingin mencicipi kelezatan masakan khas Kota Bengawan.

Selain menawarkan cita rasa yang autentik, banyak tempat makan gulai kambing di Solo juga menyediakan suasana yang nyaman dengan harga yang relatif terjangkau.

Porsinya yang melimpah dan pilihan menu pendamping seperti sate kambing, tongseng, tengkleng, hingga nasi hangat membuat pengalaman bersantap semakin lengkap dan memuaskan.

Bagi Anda yang sedang berada di Solo atau berencana berkunjung dalam waktu dekat, tidak ada salahnya memasukkan gulai kambing ke dalam daftar kuliner yang wajib dicicipi.

Lantas, di mana saja tempat makan gulai kambing terenak di Solo yang layak dikunjungi?

Simak rekomendasi 10 kuliner gulai kambing terbaik berikut ini yang siap memanjakan lidah dan membuat Anda ingin kembali lagi.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi gulai kambing di Solo yang wajib dicoba.

1. Sate Kambing & Gule Goreng Pak Samin