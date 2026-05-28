10 Gulai Kambing Terenak di Solo dengan Perpaduan Aroma, Tekstur, dan Rasa yang Memanjakan Lidah

JawaPos.Com - Solo selalu punya tempat spesial di hati pencinta kuliner tradisional, terutama bagi mereka yang menyukai olahan kambing dengan cita rasa kaya rempah.

Kota ini bukan hanya dikenal lewat nasi liwet, tengkleng, atau sate buntelnya, tetapi juga memiliki tradisi kuliner kambing yang begitu kuat dan terus bertahan lintas generasi.

Salah satu yang paling menggoda tentu gulai kambing, sajian hangat dengan kuah gurih berempah yang mampu menghadirkan pengalaman makan yang benar-benar memuaskan.

Aroma rempah yang langsung tercium sejak mangkuk tersaji, tekstur daging yang empuk, hingga perpaduan rasa gurih, manis, dan hangat khas racikan Jawa membuat menu ini selalu punya penggemar setia.

Di Solo, pengalaman menikmati gulai kambing terasa berbeda karena banyak tempat makan masih mempertahankan cara memasak tradisional yang membuat cita rasanya tetap autentik.

Ada yang menghadirkan gule klasik dengan kuah kaya rasa, ada pula yang menawarkan gule goreng, tengkleng, hingga olahan kambing berkuah dengan karakter khas Solo yang lebih ringan namun tetap menggugah selera.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner gulai kambing di Solo yang wajib dicoba.

1. Sate Kambing & Gule Goreng Pak Samin

Sate Kambing & Gule Goreng Pak Samin merupakan salah satu ikon kuliner kambing legendaris di Solo yang telah dikenal luas oleh warga lokal maupun wisatawan.

Nama tempat ini hampir selalu masuk dalam rekomendasi ketika membahas olahan kambing khas Kota Bengawan.

Daya tarik utamanya terletak pada gule goreng, sebuah hidangan khas Solo yang berbeda dari gulai pada umumnya.

Jika gulai biasanya disajikan dengan kuah, gule goreng menawarkan sensasi daging kambing yang telah dimasak dalam bumbu gulai hingga meresap sempurna, kemudian diolah kembali sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih pekat dan kaya.

Daging kambing yang digunakan dikenal empuk dengan tekstur yang lembut dan aroma rempah yang sangat menggugah selera.

Setiap potongan daging terasa kaya rasa karena bumbu meresap hingga ke bagian dalam.