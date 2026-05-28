11 Tempat Makan Gulai Kambing di Semarang dengan Nuansa Sederhana dan Kelezatan yang Melegenda

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya identik dengan lumpia, tahu gimbal, atau bandeng presto. Kota ini juga punya jejak kuliner kambing yang kuat, terutama untuk pencinta gulai kambing dengan cita rasa khas yang sulit ditemukan di kota lain.

Salah satu yang paling terkenal tentu gaya gule Bustaman, sajian khas Semarang yang dikenal dengan kuah lebih ringan dibanding gulai bersantan tebal, tetapi tetap kaya rempah dan menggugah selera.

Karakter rasa inilah yang membuat kuliner kambing di Semarang punya identitas tersendiri dan terus dicari, baik oleh warga lokal maupun wisatawan.

Menariknya, banyak tempat makan gulai kambing di Semarang justru mempertahankan nuansa sederhana yang membuat pengalaman kulinernya terasa lebih autentik.

Tidak selalu tampil mewah, tetapi justru di situlah daya tariknya. Duduk di warung sederhana, menikmati semangkuk gule panas dengan nasi hangat, sering kali menghadirkan pengalaman makan yang jauh lebih berkesan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan gulai kambing di Semarang yang wajib dicoba.

1. Gulai Kambing Bustaman Pak Sabar

Gulai Kambing Bustaman Pak Sabar merupakan salah satu nama yang paling legendaris ketika membahas kuliner gulai kambing di Semarang.

Berlokasi di kawasan Bustaman yang memang terkenal sebagai sentra olahan kambing, tempat ini telah menjadi tujuan banyak pencinta kuliner lokal maupun wisatawan dari luar kota.

Keistimewaan gulai yang disajikan terletak pada kuahnya yang cenderung lebih ringan dibandingkan gulai kambing pada umumnya.

Kuah tersebut tidak terlalu didominasi santan sehingga terasa lebih segar, namun tetap kaya rasa berkat penggunaan rempah-rempah yang diracik secara seimbang.

Daging kambing yang digunakan dikenal empuk dan memiliki cita rasa yang meresap hingga ke dalam.

Pengunjung juga dapat memilih berbagai bagian kambing sesuai selera, mulai dari daging hingga jeroan.

Perpaduan kuah hangat, aroma rempah yang khas, dan tekstur daging yang lembut menjadikan pengalaman makan di sini terasa sangat autentik.