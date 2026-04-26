7 Kuliner Malam Murah Meriah di Jakarta, Tapi Rasanya Sekelas Restoran Mewah, Cobain! 

JawaPos.com - Malam hari di Jakarta selalu menghadirkan energi yang berbeda. Di balik hiruk pikuk kota metropolitan ini, tersimpan berbagai pilihan kuliner malam yang menggoda selera. Menariknya, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk menikmati makanan dengan rasa premium. Banyak tempat makan kaki lima hingga warung legendaris yang justru menawarkan cita rasa setara restoran mewah. Mulai dari nasi goreng legendaris, sate viral, hingga seafood dengan bumbu kaya rempah, semuanya bisa kamu temukan dengan mudah. Tidak hanya soal rasa, suasana makan malam di Jakarta juga menjadi daya tarik tersendiri, ramai, hangat, dan penuh kehidupan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh kuliner malam Jakarta murah meriah tapi rasanya sekelas restoran mewah yang wajib kamu coba.

1. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih

Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih merupakan salah satu ikon kuliner malam legendaris di Jakarta yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu.

Lokasinya berada di Jalan Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan kuliner paling ramai saat malam hari.

Setiap harinya, tempat ini selalu dipadati pengunjung, bahkan antrean panjang sering terlihat hingga ke pinggir jalan.

Keunggulan utama dari nasi goreng ini terletak pada penggunaan bumbu rempah yang sangat kuat dan khas Timur Tengah.