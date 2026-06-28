Rekomendasi Soto Mie Bogor Terbaik, Wajib Dikunjungi Pecinta Makanan Berkuah

JawaPos.com-Soto mie menjadi hidangan khas Bogor yang legendaris.

Hidangan berkuah hangat ini sangat cocok dinikmati di tengah suasana kota Bogor yang sejuk dan kerap diguyur hujan.

Semangkuk soto mie berisi mie kuning, bihun, potongan daging sapi, tomat, daun bawang, dan yang istimewa adalah tambahan irisan risol goreng krispi.

Tidak heran jika soto mie ini menjadi kuliner wajib saat berkunjung ke kota Hujan . Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut tempat makan soto mie paling recomended di Bogor.

Soto Mie Mang Ohim

Soto mie mang ohim menjadi kedai soto mie paling terkenal di Bogor. Ciri khas Soto mie mang ohim yakni menggunakan bihun goreng yang krispi. Tidak hanya soto mie, di sini anda dapat memesan varian lain seperti soto santan, soto daging, sop iga, sampai soto babat. Harga yang ditawarkan juga cukup ramah di kantong, yakni mulai dari Rp 20.000-an saja. Kedai ini buka mulai pukul 08.00-20.00

Soto Mie Taman Yasmin

Soto mie taman yasmin bogor memiliki tekstur kuah yang kental dan gurih meskipun tanpa tambahan MSG. keunikannya terletak pada nasi yang dibungkus daun pisang berbentuk kerucut, sehingga menghasilkan aroma khas yang semakin harum saat disantap.

Soto Mie Kedai Rahayu

Kedai rahayu menyajikan soto mie dengan kuah spesial. Di sini anda dapat memesan tipe kuah kaldu atau santan. Soto mie di tempat ini dibanderol dengan harga Rp 20.000-an. Menariknya, anda juga bisa menemukan aneka varian rasa soto mie Bogor seperti soto rica-rica sampai soto goreng.

Soto Mie Kang Ismet

Soto mie ismet juga bisa menjadi alternatif pilihan kedai soto mie di Bogor. Soto mie kang ismet tidak menggunakan MSG sama sekali.

Isian mie. Daging sapi, kuah kaldu, daun bawang yang melimpah. Soto bogor ismet terkenal dengan risolnya yang super krispi.