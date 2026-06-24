Catat! Ini Dia 3 Tempat Makan Tradisional di Surabaya dengan Cita Rasa Juara

JawaPos.com – Tak hanya terkenal sebagai kota pahlawan, tetapi kota Surabaya juga memiliki aneka macam kuliner yang enak dan khas. Salah satunya yaitu tempat makan tradisional.

Tempat makan tradisional masih menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan yang mengunjungi kota Surabaya.

Bagi yang ingin menikmati kuliner tradisional di Surabaya dengan suasana yang kental, kamu dapat mengunjungi tiga tempat makan ini.

1. Sontoloyo Gubeng

Sontoloyo Gubeng merupakan tempat makan yang menawarkan cita rasa masakan kampung dengan bumbu yang autentik. Tempat makan ini dikenal dengan berbagai hidangan khas Jawa yang medok dan menggugah selera.

Tak hanya menawarkan makanan yang lezat, Sontoloyo Gubeng mengusung nuansa pedesaan Jawa dengan bangunan bergaya tradisional dan area tempat makan yang luas. Tempat makan ini cocok untuk makan bersama keluarga hingga nongkrong santai bersama dengan teman.

Dilansir dari akun Instagram @sontoloyogubeng, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti sego empal gepuk, sego paru sontoloyo, sego lodeh, tahu petis, tahu walek, babat gongso, dan menu makanan lainnya.