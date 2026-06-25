Kenneth Henson Sutianto Tampil Dominan dalam IJG Premier League 5

JawaPos.com - Pegolf Kenneth Henson Sutianto mempertahankan dominasi dalam rangkaian Tour de Java 2026 Indonesian Junior Golf (IJG) Premier League 5 di Ciputra Golf Surabaya, 24-25 Juni.

Setelah melalui tiga round, Kenneth sukses mencatatkan 201 pukulan, atau 15 di bawah par. Pegolf asal Bali tersebut mengungguli dua pegolf asal Surabaya. Yaitu William Justin Wijaya dan Jonathan Manuel Wijanto.

William finis di ranking kedua mencatatkan 208 pukulan atau delapan pukulan di bawah par. Dia hanya unggul satu stroke dari Jonathan yang berada di peringkat ketiga.

Bagi Kenneth, dia back to back memenangi Tour de Java 2026. Kenneth merebut juara pada IJG Premier League 4 di Semarang Royale Golf, Semarang, 18-19 Juni. Saat itu, dia mencatat 214 pukulan, atau dua pukulan di bawah par.

Uniknya, mahasiswa Universitas Ciputra (UC) Surabaya tersebut selalu juara saat IJG Premier League dihitung poin WAGR (World Amateur Golf Ranking). Selain di Surabaya dan Semarang, dia juga juara dalam IJG Premier League 2, pada 10-11 April lalu.

Dalam ajang di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, itu dia mampu mencatatkan 146 pukulan, atau dua pukulan di atas par. Dengan demikian, hasil Ciputra Golf kemarin masih jauh lebih bagus dari di Jakarta dan Semarang.

Kenneth mengakui, pemahaman dengan course di Ciputra Golf Surabaya jadi kunci bisa mencatatkan skor under di atas dua digit tersebut. ’’Karena itu, aku pun tahu harus latihan apa. Error di lapangan pun bisa aku minimalisir,’’ kata pegolf yang membela Jakarta tersebut.

Selain itu, dia lebih tenang ketika menghadapi tekanan dari William dan Jonathan dalam tiga round. ’’Karena aku sudah kenal dengan orangnya, paham karakternya juga,’’ tambah Kenneth.