Berburu Kuliner di Mojokerto, Heal Tenggorokan Kering dengan Sensasi Es Badek yang Segar Maksimal, Pilihan Wajib Saat Keliling Kota

JawaPos.Com - Mojokerto adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

Dulunya Mojokerto merupakan salah satu wilayah penting peninggalan kerajaan Majapahit, banyak situs-situs kerajaan Jawa kuno yang terdapat di Mojokerto.

Tidak hanya itu, Mojokerto juga memiliki kuliner khas yang ikonik. Salah satu yang paling terkenal adalah onde-onde, jajanan tradisional yang sudah menjadi budaya di Kota ini.

Selain enak, kuliner di Mojokerto juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut daftar kuliner yang wajib anda coba saat singgah ke Kota Mojokerto, berdasarkan informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @Londokampung (23/6).

Sambel Wader & Botok Cak Mat

Sambel wader & botok cak mat berlokasi di Jl. Pendopo Agung Mojokerto. Warung ini buka mulai pukul 08.00-21.00 WIB. warung sambelan ini terbilang unik karena karena sambalnya diulek langsung satu per satu di depan pengunjung. Menggunakan cabai rawit segar, lalu disiram dengan pasta tomat yang sudah disiapkan dalam jumlah besar.

Warung ini menyediakan berbagai pilihan lauk dengan sistem prasmanan, sehingga anda bisa memilih sendiri. Beberapa menu pendamping sambal yang tersedia antara lain tumis pare, cah kangkung, tumis tauge, sate-satean, ikan balado, botok,sampai aneka gorengan.

Namun, menu yang paling favorit tetaplah ikan wader krispi. Harga di warung ini dibanderol i mulai dari Rp 10.000-Rp 15.000.