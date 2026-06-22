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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 23 Juni 2026 | 05.37 WIB

Resep Cheesy Toast, Roti Panggang Lumer dengan Saus Keju Gurih Pedas

Potret cheesy toast yang mudah dibuat dan cocok untuk sarapan. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)


JawaPos.com - Kalau sedang mencari ide sarapan atau camilan yang praktis, Cheesy Toast bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Resep dari @adekoerniawan_s ini memadukan roti tawar dengan saus mayo yang gurih, keju cheddar, mozzarella, dan taburan parmesan. Hasilnya adalah roti panggang dengan tekstur renyah di luar, lembut di dalam, serta keju yang lumer di setiap gigitan.

Selain mudah dibuat, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana yang banyak tersedia di rumah. Cocok untuk sarapan, teman minum kopi, hingga camilan saat bekerja atau belajar.

Perpaduan mayones, saus sambal, susu kental manis, dan bumbu sederhana menghasilkan saus yang creamy dengan sedikit sentuhan manis dan pedas. Saat dipanggang, keju cheddar memberikan rasa gurih, mozzarella menghasilkan efek lumer yang menggoda, sedangkan parmesan menambah aroma khas yang membuat toast terasa lebih premium.

 
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Bahan-Bahan
Saus Oles
2 sdm mayones
1 sdm saus sambal
¼ sdt merica bubuk
½ sdm susu kental manis
Sejumput garam
Sejumput kaldu jamur

Bahan Utama
Roti tawar secukupnya
2 lembar keju cheddar
Keju mozzarella secukupnya
Keju parmesan parut secukupnya

Cara Membuat Cheesy Toast
1. Buat Saus
Campurkan mayones, saus sambal, merica, susu kental manis, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
2. Siapkan Roti
Oleskan saus secara merata di atas permukaan roti tawar.
3. Tambahkan Keju
Letakkan dua lembar keju cheddar di atas roti. Tambahkan mozzarella secukupnya, lalu taburi dengan keju parmesan parut.
4. Panggang
Panggang menggunakan oven atau air fryer hingga roti berwarna keemasan dan seluruh keju meleleh sempurna. Sesuaikan waktu memanggang dengan alat yang digunakan.
5. Sajikan
Angkat, potong sesuai selera, lalu nikmati selagi hangat agar tekstur kejunya tetap lumer.

Gunakan roti tawar yang agak tebal agar tetap lembut di bagian dalam setelah dipanggang. Jangan memanggang dengan suhu terlalu tinggi karena keju dapat cepat gosong sebelum roti menjadi renyah.
 
Jika menggunakan air fryer, periksa kematangan beberapa menit sebelum waktu selesai karena setiap alat memiliki tingkat panas yang berbeda. Untuk rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit oregano atau parsley kering setelah matang.

Cheesy Toast cocok disantap bersama telur mata sapi, scrambled egg, atau smoked beef sebagai menu sarapan yang lebih mengenyangkan. Untuk camilan sore, sajikan bersama kentang goreng, salad segar, atau sup krim. Minuman seperti kopi hitam, cappuccino, latte, cokelat panas, teh tarik, atau es teh lemon juga menjadi pasangan yang pas karena mampu menyeimbangkan rasa gurih dan creamy dari kejunya.

Hidangan ini merupakan hidangan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang singkat, Cheesy Toast menjadi salah satu menu favorit untuk berbagai suasana.
 
Perpaduan saus mayo gurih pedas, keju cheddar yang creamy, mozzarella yang lumer, dan parmesan yang harum membuat camilan sederhana ini terasa lebih spesial. Sangat cocok disajikan saat sarapan, menemani waktu santai, atau ketika ingin membuat camilan ala kafe di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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