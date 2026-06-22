Resep Cheesy Toast, Roti Panggang Lumer dengan Saus Keju Gurih Pedas

JawaPos.com - Kalau sedang mencari ide sarapan atau camilan yang praktis, Cheesy Toast bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Resep dari @adekoerniawan_s ini memadukan roti tawar dengan saus mayo yang gurih, keju cheddar, mozzarella, dan taburan parmesan. Hasilnya adalah roti panggang dengan tekstur renyah di luar, lembut di dalam, serta keju yang lumer di setiap gigitan.
Selain mudah dibuat, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana yang banyak tersedia di rumah. Cocok untuk sarapan, teman minum kopi, hingga camilan saat bekerja atau belajar.
Perpaduan mayones, saus sambal, susu kental manis, dan bumbu sederhana menghasilkan saus yang creamy dengan sedikit sentuhan manis dan pedas. Saat dipanggang, keju cheddar memberikan rasa gurih, mozzarella menghasilkan efek lumer yang menggoda, sedangkan parmesan menambah aroma khas yang membuat toast terasa lebih premium.
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