9 Kuliner Viral di Dalam Pasar Tunjungan, Nikmati Kelezatan Nasi Kare Singapore Sampai Kedai Shoyu Ramen yang Hidden Gem

Ilustrasi ramen di dalam Pasar Tunjungan (Instagram @ramendipasar)
JawaPos.com - Tidak hanya deretan mall dan Jalan Tunjungan yang menjadi ikon destinasi wisata kekinian di Surabaya, Pasar Tunjungan juga wajib dikunjungi, terutama bagi Anda yang gemar berburu spot kuliner hidden gem.
Pasar yang identik dengan kesan tradisional dan jadul, bisa menjadi berbeda saat Anda sedang di Surabaya.
Saat ini, Pasar Tunjungan disulap menjadi ruang kreatif yang menjadi area nongkrong hits, coworking space dengan beragam tenant kuliner modern, deretan coffee shop, kopitiam, serta restoran favoritnya anak muda.
Tidak hanya street food affordable yang bisa Anda coba, berbagai kuliner viral kekinian seperti burger, dimsum, ramen, sampai gelato semua bisa Anda temukan di dalam Pasar Tunjungan.
Merangkum informasi dari kanal YouTube @hendygrace dan @foodheaven7459, berikut sejumlah kuliner hidden gem di Pasar Tunjungan yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Surabaya.
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1. Burgbol Burgerbar
Burgerbol Burgerbar dapat Anda temui di dalam Pasar Tunjungan. Kedai burger ini menawarkan beragam pilihan menu. Bahkan mereka menggunakan daging wagyu asli. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau mulai dari Rp 35.000-an. Beberapa varian yang wajib Anda coba antara lain big kahuna, poco loco, mahalo, ahoy, messy me, d'trouble, oldman, dan ring of fire.
2. Depot Juang 45
Depot Juang 45 menjadi kedai kopitiam yang cocok Anda kunjungi saat perut terasa lapar. Kedai bergaya ala kopitiam ini menawarkan berbagai menu makanan berat seperti nasi siram, nasi kare Singapore, nasi gila, nasi goreng rempah, dan nasi telor Kalimantan. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 20.000-an saja per porsinya.
3. Kup Ramen
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