Lagi Viral! 7 Deretan Kuliner Hits di Jalan Tunjungan, Sajikan Cookies Ice Cream dan Menu Breakfast dari Seluruh Dunia

JawaPos.com - Kawasan Jalan Tunjungan di Kota Surabaya menjadi menjadi salah satu destinasi kekinian favoritnya anak muda.

Disebut-sebut sebagai Blok M-nya Surabaya, Jalan Tunjungan memiliki posisi strategis di Pusat Kota serta dipenuhi berbagai aktivitas ekonomi, wisata, dan kuliner yang menarik untuk dijelajahi.

Kawasan gang-gang dan sekitaran jalan Tunjungan selalu ramai dengan pengunjung.

Keberadaan mall-mall, tempat nongkrong, dan beragam pilihan kuliner membuat kawasan ini tidak pernah sepi.

Terutama saat malam hari, Jalan Tunjungan semakin hidup dengan berbagai hidangan kuliner nusantara, kopitiam, western food, sampai coffee shop kekinian yang menjadi daya tarik utama bagi warga lokal dan wisatawan.

Saat anda ke Surabaya, wajib hukumnya untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan untuk menikmati suasana khas dan keramaian pusat kota.

Bagi anda yang sedang mencari referensi tempat makan enak di kawasan Jalan Tunjungan, berikut beberapa rekomendasi yang bisa anda coba mengutip dari kanal YouTube @hendygrace

Klub Breakfast

Klub Breakfast berlokasi di Jl. Tunjungan No. 88 A. kedai kopi ini mengusung tema industrial dengan aneka makanan yang lezat.

Di sini anda dapat memesan menu sarapan dari seluruh dunia seperti prawn roll, big breakfast, english breakfast, egg bowl, dan american breakfast.

Soto Ayam Cak Pardi