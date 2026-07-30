Berburu 10 Tempat Makan Jepang di Bogor, Ada yang Menyajikan Sushi Harga Kaki Lima Rasa Bintang Lima, Bikin Ketagihan dan Balik Lagi!

JawaPos.com - Bogor menawarkan berbagai destinasi menarik bagi anda. Mulai dari suasananya yang nyaman, wisata alam, tempat rekreasi kekinian, sampai pilihan kuliner yang beragam.

Tidak hanya terkenal karena kuliner legendarisnya, di Bogor ternyata anda juga bisa menemukan berbagai restoran yang menyajikan hidangan Jepang bercita rasa otentik.

Termasuk masakan khas Jepang. Ada beberapa pilihan restoran Jepang di Bogor yang menyediakan berbagai varian sushi, ramen dengan kuah kaldu yang kaya rasa, sampai grill & shabu dengan daging berkualitas premium.

Jadi jangan khawatir saat berkunjung ke Bogor jika ingin menikmati hidangan Jepang yang bervariatif.

Lantas, seperti apa saja restoran Jepang di Bogor yang menyajikan aneka hidangan khas negeri Sakura ini?. Berdasarkan informasi yang dikutip dari kanal YouTube @10bestid pada (30/07) berikut restoran Jepang di Bogor yang wajib anda kunjungi bersama teman ataupun keluarga besar.

Daiji Ramen

Restoran ramen yang satu ini terletak di Jl. Pajajaran Indah No. 7, Baranangsiang Bogor. Restoran ini dikenal sebagai salah satu tempat yang menyajikan mie ramen dengan kuah kaldu tebal dengan berbagai pilihan side dish.

Harganya terjangkau mulai dari Rp 28.000 rupiah. Menu yang wajib anda pesan seperti signature daiji ramen, tori paitan ramen, spicy miso ramen, tantan ramen, miso sup, chicken karage, dan ryokucha.

Midori Japanese Restaurant

Midori Restaurant terletak di Jl. Raya Pajajaran No. 53, Bantarjati Bogor. Restoran ini dikenal sebagai salah satu spesialis aneka olahan sushi setiap sajian disusun dengan tampilan yang menarik, didukung juga dengan desain interior restoran yang nyaman dan bersih.

Menu-menunya antara lain seperti tuna sashimi, ume sushi deluxe, salmon crunchy roll, salmon belly sushi, tenzaru soba, udon, ramen, chicken set, gyudon, sukiyaki, sampai shabu-shabu.

Raito-Ya