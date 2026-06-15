23 Tempat Makan Paling Viral dan Unik di Blok M, Mulai Ikan Kembung Katsudon Sampai Brulee Cheese Cake yang Wajib Coba!

JawaPos.com - Blok M dikenal sebagai surganya bagi pecinta kuliner dan anak muda yang gemar berburu jajanan unik dan viral.

Selalu ada sesuatu yang baru di kawasan Blok M. Tidak heran jika Blok M kerap dijuluki sebagai kiblat makanan viral. Blok M menjadi tempat terupdate berbagai makanan viral pertama kali launching bagi pecinta kuliner.

Mulai dari jajanan viral, makanan berat, sampai dessert yang sedang menjadi perbincangan,semuanya bisa anda temukan di dalam satu kawasan.

Di sini, anda dapat menemukan beragam pilihan tempat makan.mulai dari tenant, kedai modern, pujasera, sampai restoran yang sedang menawarkan menu-menu viral.

Mulai dari hidangan manis seperti dirty milo dengan sensasi susu melimpah dan lumer, butter baby dengan 12 varian rasa, matchaman yang autentik dari Jepang, cheese brulee yang ngantri mengular, sampai gelato dengan cita rasa strawberry kecombrang yang membuat penasaran.

Tidak hanya itu, kuliner lokal dengan cita rasa Indonesia juga hadir dengan konsep yang lebih kekinian.

Anda bisa menemukan hidangan bergaya Jepang dengan berbahan dasar dari ikan lokal di Indonesia, bakmi piring dengan topping melimpah, sampai kopitiam yang dikemas dengan sentuhan modern kekinian.

Bagi anda yang berencana menjelajahi kawasan Blok M, ada banyak destinasi wisata kuliner yang sayang untuk anda lewatkan.

Sebagaimana merangkum informasi dari kanal YouTube @FoodTravel789 berikut makanan dan tempat yang wajib anda coba saat berkunjung ke Blok M.

Uma Oma Cafe