10 Rekomendasi Tempat Makan Viral di Bandung, Menjelajah Bake House Hidden Gem di Pasar Cihapit Sampai Cilok Hits!

JawaPos.com - Kota Bandung tidak pernah kehabisan tempat makan viral bagi pecinta kuliner.

Berbagai makanan viral viral terus bermunculan, mulai dari dessert yang manis,pastry yang kaya rasa, bakso hangat dengan kuah berkaldu aneka kopitiam modern, sampai street food berupa cilok hits yang selalu ramai pembeli.

Tidak hanya menghadirkan inovasi makanan kekinian, kuliner Bandung kerap mempertahankan cita rasa yang Indonesia banget, yang mampu membuat banyak orang selalu ingin kembali.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (14/6) berikut adalah rekomendasi tempat makan yang lagi viral di Bandung.

Sayang rasanya berkunjung ke Kota ini tanpa mencicipi kuliner viral dan melegenda.

Bakso Bintang Asia

Bakso bintang asia menawarkan bakso kwetiau dengan kuah kaldu bening yang segar. Selain bakso, anda juga dapat memesan pisang goreng srikaya, onde-onde wijen, serta roti bakar kaya.

Bakso bintang asia juga menawarkan tempat makan dengan suasana vintage, sehingga anda bisa menyantap seporsi bakso hangat dengan nuansa tenang dan syahdu di kota Bandung.

Bien Patisserie

Bien Patisserie berlokasi tersembunyi di dalam Pasar Cihapit. Meskipun lokasinya tersembunyi, bien patisserie menawarkan pastry kelas premium dengan aneka varian rasa.

Meski menggunakan bahan-bahan berkualitas, bien patisserie tetap menawarkan pastry dengan harga yang ramah di kantong.

Seroja Bake