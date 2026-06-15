7 Rekomendasi Kuliner Tradisional Khas Bali yang Wajib Dicicipi Saat Berkunjung!

Jawapos.com - Bali menyimpan kekayaan kuliner tradisional yang luar biasa di samping pesona alam dan budayanya.

Setiap hidangan khas lahir dari perpaduan rempah-rempah kompleks, bumbu dasar base genep, serta teknik memasak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Kuliner Pulau Dewata kini tidak hanya menjadi favorit wisatawan domestik, melainkan juga sukses memikat hati para turis mancanegara melalui pilihan menu yang ramah bagi semua kalangan.

Melansir dari Indonesia Travel dan Traveloka, berikut adalah tujuh kuliner khas Bali yang paling ikonik dan wajib dicoba saat berkunjung:

1. Ayam Betutu Ayam Betutu merupakan hidangan utama berupa ayam utuh yang dilumuri bumbu kaya rempah, dibungkus daun pisang, kemudian dimasak perlahan.

Metode pengolahan kuliner ini terbagi menjadi dua cara tradisional, yaitu dengan teknik direbus didalam panci hingga bertekstur lembut atau dipanggang di atas bara api.

Hal menarik yang membedakan prosesnya dari kuliner lain adalah waktu memasak hidangan komplit nan aromatik ini membutuhkan durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 3 hingga 4 jam.

2. Sate Lilit Seafood (Udang dan Ikan) Berbeda dengan varian sate pada umumnya di Nusantara, sate lilit tidak menggunakan potongan daging yang ditusuk.

Kuliner unik ini menggunakan adonan cincangan hidangan laut segar seperti udang dan ikan laut, kelapa parut, santan, serta rempah harum yang dililitkan pada media batang serai atau bambu pipih sebelum dipanggang.