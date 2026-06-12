Banyuwangi Jadi Hub Pesawat Amfibi Santai Seaplane, Bidik Konektivitas Pulau-Pulau Wisata

JawaPos.com – Perusahaan penerbangan pesawat amfibi Santai Seaplane resmi membuka basis operasional di Banyuwangi. Fasilitas tersebut akan menjadi pusat layanan penerbangan wisata, konektivitas antarpulau, dan penerbangan charter di kawasan timur Indonesia.

Peresmian basis operasi dilakukan pada 10 Juni 2026 di area Bandara Banyuwangi. Kehadiran fasilitas itu diharapkan memperkuat akses menuju sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur dan Bali.

CEO Santai Seaplane Wirmandi Sugriat mengatakan Banyuwangi dipilih karena memiliki posisi strategis di ujung timur Pulau Jawa. Daerah tersebut juga dinilai memiliki potensi wisata yang terus berkembang dan menjadi penghubung ke berbagai destinasi di kawasan timur Indonesia.

“Banyuwangi adalah titik awal yang ideal bagi ekspansi operasi kami. Lokasinya strategis dan memiliki lanskap alam yang luar biasa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6).

Dari Banyuwangi, perusahaan menyiapkan sejumlah layanan penerbangan wisata udara. Di antaranya penerbangan untuk menikmati panorama Kawah Ijen dan Gunung Bromo dari udara.

Selain itu, Santai Seaplane juga menyiapkan konektivitas menuju Bali. Rute yang direncanakan mencakup kawasan Menjangan, Lapangan Udara Letkol Wisnu, hingga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Perusahaan juga menargetkan layanan menuju Kepulauan Gili, Lombok, dan Sumbawa Barat. Di luar sektor wisata, tersedia pula layanan charter menuju sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya dan Malang.

Wirmandi mengatakan basis operasi di Banyuwangi akan menjadi titik awal pengembangan jaringan penerbangan pesawat amfibi yang lebih luas. Jaringan tersebut dirancang untuk melayani kebutuhan wisata, perjalanan bisnis, hingga konektivitas menuju wilayah yang sulit dijangkau transportasi konvensional.

Menurut dia, pembukaan basis operasi tersebut bukan sekadar menambah titik layanan baru. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan alternatif konektivitas antarpulau yang lebih fleksibel.