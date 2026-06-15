7 Rekomendasi Destinasi Wajib di Bali yang Sayang Banget Kalau Dilewati

Jawapos.com - Siapa bilang sudah kenal Bali hanya karena pernah ke Kuta? Bali menyimpan jauh lebih banyak keajaiban yang tersebar dari ujung utara hingga selatan pulau.

Setiap kawasan punya karakternya sendiri ada yang spiritual, ada yang dramatis secara alam, ada yang memukau secara sejarah.

Bagi wisatawan yang ingin benar-benar mengenal Bali, ada tujuh destinasi yang tidak bisa ditawar untuk dilewatkan.

Melewatkan satu saja bukan hanya sayang, tapi artinya belum benar-benar menginjakkan kaki di Bali yang sesungguhnya. Catat baik-baik dan pastikan semua masuk itinerary sebelum kamu memesan tiket.

Melansir dari Kementerian Pariwisata RI serta Traveloka, berikut adalah tujuh destinasi di Bali yang wajib dikunjungi agar agenda liburan terasa lengkap :

1. Tanah Lot Tanah Lot merupakan kompleks pura Hindu yang berdiri megah di atas batu karang besar di tepi laut. Saat air pasang, pura ini akan tampak seperti mengapung di tengah deburan ombak Samudra Hindia.

Hal unik yang dapat ditemukan di bawah pura saat air laut surut adalah keberadaan sumber mata air tawar di tengah pantai yang berair asin, serta gua kecil yang dihuni oleh ular suci berbelang hitam-kuning.

2. Pura Besakih, Ibu dari Semua Pura di Bali Terletak di lereng Gunung Agung, Pura Besakih adalah kompleks pura terbesar dan tersuci di Bali. Terdiri dari lebih dari 80 pura yang tersebar di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Pemandangan dari sini luar biasa dan aura spiritualnya terasa sangat kuat bahkan bagi wisatawan non-Hindu sekalipun