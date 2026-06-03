10 Kuliner Khas Bali yang Wajib Dicoba, Dari Ayam Betutu hingga Sate Plecing

JawaPos.com - Bali tidak hanya dikenal karena keindahan pantainya, budaya yang kaya, dan keramahan masyarakatnya.

Pulau Dewata juga memiliki kekayaan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Beragam hidangan tradisional Bali menawarkan cita rasa khas yang lahir dari perpaduan rempah-rempah lokal dan teknik memasak yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu keunikan kuliner Bali terletak pada penggunaan bumbu basa genep, yaitu racikan rempah khas yang menjadi fondasi berbagai masakan tradisional.

Perpaduan kunyit, jahe, lengkuas, kencur, bawang, cabai, dan beragam rempah lainnya menghasilkan rasa yang kaya dan kompleks dalam setiap hidangan.

Selain makanan berbahan daging yang terkenal, Bali juga memiliki berbagai kuliner berbasis sayuran, hasil laut, hingga makanan ringan yang menawarkan pengalaman rasa berbeda.

Jika Anda berencana berlibur ke Bali, berikut 10 kuliner khas yang wajib masuk dalam daftar wisata kuliner Anda yang dihimpun dari Google Maps pada Rabu (03/06).

1. Ayam Betutu Ayam Betutu merupakan salah satu kuliner paling ikonik dari Bali.

Hidangan ini dibuat dengan cara membaluri ayam utuh menggunakan bumbu basa genep yang kaya rempah sebelum dimasak dalam waktu yang cukup lama.