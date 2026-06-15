Kulineran Street Food Seru di Pasar Atom: Nikmati Bubur Madura Legendaris Sampai Cincau Station Khas Surabaya yang Kekinian

JawaPos.com-Pasar Atom menjadi spot kuliner hidden gem yang wajib anda coba.

Tidak hanya mall-mall modern yang berjejer di Surabaya, pasar-pasar legendarisnya juga kaya akan kuliner yang khas.

Di Pasar Atom anda dapat menemukan beragam hidangan otentik dengan cita rasa khas Surabaya yang telah ada sejak puluhan tahun.

Menawarkan suasana vintage dan klasik, kawasan Pasar Atom menjadi surga bagi street food legendaris dengan rasa yang Surabaya banget.

Menurut informasi dari kanal YouTube @MangkokLina berikut beberapa street food yang wajib anda coba saat berkunjung ke Pasar Atom Surabaya.

Cakue Peneleh

Cakue peneleh menjadi salah satu ikon kuliner terkenal di Surabaya. Berlokasi di dalam pasar atom, cakue peneleh ini memiliki rasa gurih dengan tekstur renyah diluar dan lembut di dalam. Tersedia beberapa varian rasa favorit seperti original dan ayam udang yang menggugah selera. Jangan lupa untuk menambahkan saus asam-manis yang memberikan perpaduan rasa semakin lengkap dalam satu gigitan.

Bubur Madura

Bubur madura adalah jajanan tradisional yang tidak kalah populer di pasar atom. Satu porsi bubur madura dibanderol dengan harga Rp 10.000, isiannya juga lengkap mulai dari bubur sum-sum yang lembut, bubur sago yang kenyal, bubur candil yang legit, dan ketan hitam yang gurih. Campuran bubur itu kemudian disiram dengan kuah santan gurih dan gula merah cair. Disajikan di dalam wadah daun pisang, sehingga membuat bubur madura ini semakin wangi dan sedap.

Lupis

Lupis juga menjadi jajana yang paling diburu di Pasar Atom. satu porsi lupis ini berisi ketan yang gurih, cenil, jongkong, dan serawut, kemudian ditaburi parutan kelapa dan disiram gula merah cair. Lupis cocok dinikmati sebagai hidangan penutup makan anda.

Lontong Sayur

Kurang afdol rasanya jika berkunjung ke Pasar Atom tanpa menikmati lontong sayur sebagai menu sarapan. Seporsi lontong sayur ini memiliki rasa yang sedap dan porsi yang jumbo. Dalam satu porsi anda dapat memilih berbagai pelengkap sebagai lauknya seperti krecek, telur, ataupun ayam. Kuah yang gurih berpadu sempurna dengan lontong yang lembut, dan aneka lauk yang lengkap.

Cincau Station