Resep Creamy Fusilli with Grilled Chicken, Pasta Creamy Tinggi Protein yang Cocok untuk Makan Siang

JawaPos.com - Pasta creamy selalu menjadi pilihan favorit karena rasanya yang gurih, mengenyangkan, dan mudah dipadukan dengan berbagai bahan.

Salah satu kreasi yang sedang menarik perhatian adalah Creamy Fusilli with Grilled Chicken yang dibagikan oleh Instagram @hyunmristu.

Menu ini mengombinasikan pasta fusilli dengan dada ayam panggang berbumbu rempah dan saus creamy yang sederhana tetapi kaya rasa.

Selain lezat, hidangan ini juga relatif tinggi protein berkat penggunaan dada ayam fillet sebagai sumber protein utama. Karena proses pembuatannya praktis, menu ini cocok untuk makan siang, makan malam, maupun meal prep selama beberapa hari.

Perpaduan tekstur pasta yang kenyal, ayam panggang yang juicy, dan saus creamy berbahan susu menciptakan hidangan yang terasa seperti menu kafe tetapi tetap mudah dibuat di rumah.

Fusilli merupakan jenis pasta berbentuk spiral yang terkenal karena mampu menyerap saus dengan baik. Bentuknya yang unik membuat setiap gigitan terasa lebih kaya rasa karena saus menempel di sela-sela pasta.

Pada resep ini, fusilli dipadukan dengan saus creamy sederhana berbahan susu dan keju. Tambahan grilled chicken berbumbu rempah membuat hidangan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.

Menu ini cocok bagi yang ingin menikmati pasta creamy tanpa harus menggunakan banyak bahan atau teknik memasak yang rumit.

Bahan Creamy Fusilli with Grilled Chicken

Bahan Ayam

250 gram dada ayam fillet

2 sdm dry rub atau bumbu rempah serbaguna

Bahan Pasta dan Saus

100 gram pasta fusilli

200 ml susu UHT

1 sdm dry rub atau bumbu rempah serbaguna

Keju mozzarella atau quick melt secukupnya

Parsley secukupnya untuk taburan

Cara Membuat Creamy Fusilli with Grilled Chicken

Menyiapkan Ayam

1. Lumuri dada ayam fillet dengan dry rub hingga merata.

2. Diamkan sekitar 15-30 menit agar bumbu meresap.

3. Panggang ayam di atas grill pan atau teflon hingga matang dan kecokelatan.

4. Angkat lalu potong sesuai selera.

Memasak Pasta

1. Rebus fusilli dalam air mendidih hingga al dente atau matang sesuai selera.

2. Tiriskan dan sisihkan.

Membuat Saus Creamy

1. Panaskan wajan dengan api kecil.

2. Tuang susu UHT ke dalam wajan.

3. Tambahkan dry rub lalu aduk rata.

4. Masukkan keju mozzarella atau quick melt.

5. Aduk hingga keju meleleh dan saus sedikit mengental.

Penyelesaian

1. Masukkan pasta fusilli ke dalam saus.

2. Aduk hingga seluruh pasta terlapisi saus creamy.

3. Pindahkan ke piring saji.

4. Tambahkan potongan grilled chicken di atas pasta.

5. Taburi parsley secukupnya.

6. Sajikan selagi hangat.