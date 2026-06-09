Resep Tortilla Tuna Pizza, Pizza Praktis Tanpa Adonan yang Cocok untuk Camilan dan Lunch

Potret tortilla tuna pizza dengan cara membuat yang sangat mudah. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraaa)

JawaPos.com - Pizza menjadi salah satu makanan favorit banyak orang karena memiliki perpaduan rasa gurih, creamy, dan tekstur yang memuaskan. Namun, membuat pizza dari nol sering kali membutuhkan waktu cukup lama karena harus menyiapkan adonan terlebih dahulu.

Sebagai alternatif yang lebih praktis, Instagram @hi.namyraaa membagikan resep Tortilla Tuna Pizza, kreasi pizza sederhana yang menggunakan kulit tortilla sebagai pengganti adonan.



Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang singkat, menu ini cocok untuk camilan sore, makan siang ringan, hingga teman minum kopi. Meski sederhana, kombinasi tuna, jagung manis, bawang bombai, mayones, dan keju mozzarella mampu menghasilkan cita rasa yang tidak kalah lezat dari pizza pada umumnya.



Tak heran jika tortilla pizza menjadi salah satu pilihan favorit bagi mereka yang ingin menikmati pizza tanpa harus repot membuat dough atau adonan roti.



Penggunaan tortilla membuat resep ini memiliki tekstur yang berbeda dibanding pizza klasik. Bagian dasar pizza menjadi lebih tipis dan renyah setelah dipanggang, sementara topping tetap terasa lembut dan melimpah.



Tuna memberikan rasa gurih sekaligus tambahan protein, sedangkan jagung manis menambah sensasi manis alami yang membuat rasanya semakin seimbang. Mayones Jepang menghadirkan tekstur creamy yang menyatu dengan keju mozzarella saat dipanggang.



Karena prosesnya cepat, resep ini juga cocok untuk dijadikan ide bekal atau menu saat sedang tidak ingin memasak terlalu lama.



Bahan Tortilla Tuna Pizza

2 lembar kulit tortilla

1/2 buah bawang bombai, iris tipis

1 kaleng tuna

4 sdm mayones Jepang

1 bonggol jagung rebus, pipil

1 sdt lada bubuk

Keju mozzarella secukupnya



Cara Membuat Tortilla Tuna Pizza

1. Siapkan kulit tortilla di atas loyang atau wadah tahan panas.

2. Tiriskan tuna dari cairannya lalu suwir jika diperlukan.

3. Campurkan tuna dengan mayones hingga rata.

4. Oleskan campuran tuna dan mayones di atas permukaan tortilla.

5. Tambahkan irisan bawang bombai secara merata.

6. Taburkan jagung rebus yang sudah dipipil.

7. Beri lada bubuk sesuai selera.

8. Taburi keju mozzarella hingga menutupi sebagian besar permukaan pizza.

9. Panggang menggunakan oven atau microwave dengan fitur pemanggang hingga keju meleleh dan bagian pinggir tortilla menjadi renyah.

10. Angkat dan potong sesuai selera.

11. Sajikan selagi hangat.



Gunakan tortilla yang tipis agar hasil akhirnya lebih crispy. Jika ingin tekstur yang lebih renyah, panggang tortilla kosong selama beberapa menit sebelum diberi topping.



Jangan menggunakan terlalu banyak topping berair karena dapat membuat tortilla menjadi lembek. Pastikan tuna sudah ditiriskan dengan baik sebelum digunakan.



Tortilla Tuna Pizza bisa dinikmati sebagai:

- Camilan sore

- Menu brunch

- Makan siang praktis

- Bekal sekolah atau kantor

- Teman minum kopi atau teh

- Hidangan saat berkumpul bersama keluarga



Karena ukurannya fleksibel, pizza ini juga mudah dibagi menjadi beberapa potong untuk dinikmati bersama.



Bagi pencinta pizza yang tidak memiliki banyak waktu untuk membuat adonan, Tortilla Tuna Pizza bisa menjadi solusi yang menarik. Hanya dengan beberapa bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, hidangan ini sudah mampu menghadirkan rasa gurih, creamy, dan cheesy yang memuaskan.



Kombinasi tuna, jagung, dan keju membuat setiap gigitan terasa kaya rasa, sementara tortilla menghadirkan tekstur renyah yang berbeda dari pizza biasa.