Resep Ayam Rebus Pedas, Menu Tinggi Protein yang Simpel, Juicy, dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap makanan rebus identik dengan rasa hambar dan kurang menggugah selera. Padahal, dengan racikan bumbu yang tepat, hidangan rebus bisa terasa sama nikmatnya dengan makanan tumis atau goreng. Salah satu contohnya adalah Ayam Rebus Pedas yang dibagikan melalui Instagram @purakitchen.

Menu ini memadukan dada ayam rebus yang lembut dan juicy dengan tumisan bawang serta cabai yang harum. Meski proses memasaknya sederhana, hasil akhirnya menghadirkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang mampu meningkatkan selera makan.

Selain praktis, hidangan ini juga cocok untuk mereka yang sedang mencari menu tinggi protein dengan kalori yang relatif terjaga. Dengan waktu memasak sekitar 20 menit, Ayam Rebus Pedas bisa menjadi pilihan makan siang maupun makan malam yang cepat dan mengenyangkan.

Salah satu tantangan saat memasak dada ayam adalah menjaga teksturnya agar tidak kering. Pada resep ini, ayam direbus bersama jahe dan garam sehingga menghasilkan daging yang tetap lembut sekaligus memiliki aroma yang lebih sedap.

Setelah disuwir, ayam dipadukan dengan tumisan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang memberikan rasa gurih pedas khas masakan rumahan Indonesia. Teknik ini membuat ayam rebus terasa lebih menarik dan jauh dari kesan hambar.

Menu ini juga cocok dijadikan lauk harian karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak rumit.

Bahan Ayam Rebus Pedas

Bahan Utama

400 gram dada ayam

1 sdt garam laut

10 gram jahe, iris tipis

1.000 ml air

Bahan Tumisan

3 siung bawang putih, iris

5 siung bawang merah, iris

3 buah cabai rawit, iris

4 buah cabai hijau, iris

1 sdt gula kelapa

2 sdm minyak kelapa

1 sdt garam laut

2 sdt kaldu ayam bubuk

Cara Membuat Ayam Rebus Pedas

1. Panaskan air dalam panci hingga mendidih.

2. Masukkan jahe dan garam ke dalam air rebusan.

3. Tambahkan dada ayam.

4. Rebus selama sekitar 8-10 menit atau hingga ayam matang.

5. Angkat ayam lalu tiriskan.

6. Suwir-suwir ayam sesuai selera.

7. Panaskan minyak kelapa dalam wajan.

8. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

9. Masukkan cabai rawit dan cabai hijau.

10. Tambahkan garam serta gula kelapa.

11. Tumis selama 1-2 menit hingga bumbu matang dan harum.

12. Letakkan ayam suwir di wadah saji.

13. Tuangkan tumisan bawang dan cabai di atas ayam.

14. Tambahkan kaldu ayam bubuk.

15. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dengan ayam.

16. Sajikan bersama nasi hangat.

Jangan merebus ayam terlalu lama karena dapat membuat teksturnya menjadi kering. Setelah air mendidih, cukup masak hingga ayam matang lalu segera angkat.

Jahe tidak hanya membantu menghilangkan aroma amis, tetapi juga memberikan aroma hangat yang membuat rasa ayam lebih nikmat.

Jika ingin sensasi pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat ditambah sesuai selera.

Karena menggunakan dada ayam tanpa proses penggorengan, menu ini cocok untuk:

- Makan siang sehat

- Menu diet tinggi protein

- Bekal kerja atau sekolah

- Makan malam ringan

- Meal prep mingguan

Ayam suwir pedas ini juga mudah dipadukan dengan berbagai sumber karbohidrat seperti nasi putih, nasi merah, kentang rebus, atau salad.