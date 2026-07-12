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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 13 Juli 2026 | 00.08 WIB

Kulineran Sekitar Stasiun Tugu, Wajib Coba Soto Seger Sampai Serabi Kocor Legendaris Jogjakarta

Ilustrasi soto (YouTube @MandeManre) - Image

Ilustrasi soto (YouTube @MandeManre)

JawaPos.com - Selalu ada cerita menarik untuk kuliner Jogja. Di mana, sudut kotanya, selalu tersimpan cita rasa yang membuat kota ini terasa begitu istimewa.

Bahkan, begitu sampai di Stasiun Tugu, Anda sudah bisa langsung menikmati berbagai kuliner khas yang menjadi favorit banyak orang di Jogja.

Mulai dari angkringan yang selalu ramai pengunjung sampai serabi kocor legendaris yang telah bertahan sejak puluhan tahun lamanya.

Semuanya bisa Anda temukan begitu sampai Stasiun Tugu. Berikut adalah rekomendasi kuliner sekitaran Stasiun Tugu yang wajib Anda coba untuk mengisi perut Anda setelah menempuh perjalanan dengan kereta api, berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @MandeManre.

1. Angkringan Pak Lik Man

Jogja memang terkenal dengan angkringannya. Namun, angkringan yang paling terkenal dan selalu dipadati pengunjung adalah Angkringan Pak Lik Man. Angkringan di sini menyajikan lauk lengkap mulai dari nasi kucing, wedang jahe, sate-satean, gorengan, susu hangat, sampai kopi tubruk yang hangat. Lokasinya berada di sebelah utara Stasiun Jogjakarta, tepatnya di Jl. Wongsodirjan. Angkringan Lik Man ini, cocok bagi Anda yang ingin menyantap kuliner khas Jogja, langsung setelah turun dari kereta.

2. Soto Ayam 61

Soto Ayam 61 sudah berjualan sejak tahun 1976. Warung soto ayam ini berada di Jl. Ahmad Yani No. 61 Gondomanan. Warung soto ini dikenal dengan kuah kaldu bening yang terasa segar namun tetap gurih. Selain soto ayam, tersedia juga berbagai menu pelengkap seperti sate-satean, gorengan, dan baceman. Seporsi soto ayam terdiri dari nasi hangat, bihun, suwiran ayam, seledri, dan taburan bawang goreng. Seluruh isian kemudian disiram kuah kaldu bening segar dan gurih. Menu ini cocok dijadikan pilihan sarapan setelah menempuh perjalanan jauh menggunakan kereta.

3. Serabi Kocor Mbah Pad-Mo

Editor: Candra Mega Sari
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