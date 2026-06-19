Relawan Gelar Aksi Dukung MBG, Awasi Program Agar Tak Jadi Lahan Korupsi Lagi!

Sejumlah masyarakat dalam wadah Aliansi Relawan Peduli Bangsa Daerah Istimewa Jogjakarta mendukung program MBG. (istimewa)
JawaPos.com – Aliansi Relawan Peduli Bangsa Daerah Istimewa Jogjakarta menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Program tersebut dinilai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dukungan itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang digelar di Jogjakarta, Jumat (19/6). Dalam kesempatan tersebut, relawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.
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Koordinator Lapangan Aksi, Raihan Evan, mengatakan MBG merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Program ini penting untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.
Menurut Evan, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Keterlibatan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok program dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
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Aliansi Relawan Peduli Bangsa Jogjakarta meyakini pengelolaan program yang baik akan menghadirkan manfaat luas, mulai dari terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hingga mendukung kualitas pendidikan nasional.
Selain menyampaikan dukungan terhadap MBG, relawan juga menegaskan pentingnya penguatan budaya antikorupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi sesuai hukum yang berlaku, serta memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan independen,” kata Evan.
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